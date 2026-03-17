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17 de marzo de 2026

PUNTA ARENAS SE LLENA DE ARTE URBANO CON EL PRIMER MERCADITO DE STICKERS 2026

​La iniciativa reunirá a artistas regionales, talleres, charlas y actividades abiertas a la comunidad este sábado 21 de marzo en Casa Morada.

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​Este sábado 21 de marzo, desde las 14:00 horas, la ciudad de Punta Arenas será escenario de una innovadora propuesta cultural con la realización del Primer Mercadito de Stickers 2026, encuentro que se desarrollará en el segundo piso de Casa Morada, ubicada en calle Chiloé N°755.

 
La actividad, de entrada gratuita, busca reunir a artistas, ilustradores y amantes del arte urbano en torno a la gráfica independiente, promoviendo el intercambio creativo, la colaboración y la puesta en valor de nuevas formas de expresión en el espacio público.

 
Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer 14 stands de artistas regionales, donde encontrarán stickers originales desde $200, con una amplia diversidad de estilos, personajes e ilustraciones. Además, habrá espacios participativos como una mesa abierta para crear stickers, donde el público podrá diseñar sus propias piezas o intercambiar con otros coleccionistas.

 
El evento también contempla una variada programación de actividades formativas y culturales, entre las que destacan talleres con cupos limitados, como “Graffiti y Letras” y un taller introductorio al paste up, además de charlas orientadas a reflexionar sobre el arte y la ciudad.

 
Entre ellas, sobresalen las exposiciones “Del Concepto a la Imagen”, a cargo del arquitecto Alan Inostroza, y “Arte Urbano: Cuando los Muros Hablan a la Ciudad”, presentada por el arquitecto Alejandro Parada, quien abordará el rol del arte urbano como herramienta de expresión y construcción de identidad en el espacio público.

 
La jornada incluirá además intervenciones en vivo, exhibición de cortometrajes sobre arte urbano y pegatina, y cerrará a las 21:00 horas con una sesión musical a cargo de una Dj Babi.

 
Como incentivo especial, las primeras 20 personas que lleguen a las 14:00hrs al evento recibirán de regalo set de stickers exclusivo de artistas regionales y un fanzine llamado Orbitar Arte Urbano de Punta Arenas.

 
Organizado por Casa Morada junto a Expo Artes Gráficas, este evento se proyecta como el inicio de un nuevo espacio cultural en la región, enfocado en la gráfica urbana, la autogestión y la comunidad.

 
La invitación es abierta a toda la familia a ser parte de esta primera edición de un encuentro que promete llenar de color, creatividad y expresión las calles de Punta Arenas.

 
Agradeceríamos su apoyo en la difusión de esta actividad a través de sus plataformas, así como también quedan cordialmente invitados a cubrir el evento.

 
Adjuntamos material gráfico y quedamos disponibles para coordinar entrevistas o entregar mayor información.



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