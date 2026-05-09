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9 de mayo de 2026

OBSERVATORIO DE SOSTENIBILIDAD TRIBUTARIA IMPULSARÁ BUENAS PRÁCTICAS FISCALES Y APOYO A PYMES

La iniciativa busca promover investigación, estrategias y herramientas orientadas al fortalecimiento de la sostenibilidad tributaria y el cumplimiento fiscal en organizaciones y pequeñas empresas.

sostenibilidad tributaria

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) realizó en Santiago la primera reunión del Comité de Organizaciones del Observatorio de Sostenibilidad Tributaria (OST), instancia que busca impulsar investigación y generar acciones orientadas a fortalecer las buenas prácticas fiscales en organizaciones y empresas.

El Observatorio nace tras más de seis años de investigación desarrollada por la casa de estudios, trabajo que permitió la creación de un modelo analítico implementado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) para optimizar procesos de fiscalización y reconocer a contribuyentes con altos niveles de cumplimiento tributario.

Durante la primera sesión se presentaron diversos proyectos proyectados para 2026, entre ellos la creación de un Registro de Sostenibilidad Tributaria para Pymes, iniciativa inédita en Latinoamérica que buscará orientar a pequeñas y medianas empresas en el cumplimiento de indicadores de buenas prácticas fiscales y facilitar acuerdos de cooperación con el SII.

El rector de la PUCV, Nelson Vásquez, señaló que el observatorio apunta a fortalecer el desarrollo de las Pymes y su capacidad de competir en un entorno económico cada vez más exigente. En esa línea, destacó la importancia de la formación, capacitación y apoyo técnico para las empresas que generan gran parte del empleo en el país.

Desde el Observatorio de Sostenibilidad Tributaria, su director Antonio Faúndez explicó que el comité también trabajará en propuestas vinculadas a políticas públicas y en el reconocimiento legal de beneficios asociados a la sostenibilidad tributaria, buscando avanzar hacia un sistema tributario más estable y sostenible.


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