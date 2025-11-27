Punta Arenas,
27 de noviembre de 2025

SOSTENIBILIDAD, INNOVACIÓN Y DESARROLLO LOCAL: BLUMAR ENTREGA BALANCE ANUAL EN MAGALLANES

Pesca y acuicultura en Magallanes.

blumar

Esta mañana, en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, Felipe Hormazábal Canales, subgerente de Sostenibilidad de Blumar, conversó e informó a la ciudadanía sobre el cierre del año para la compañía, su desempeño a nivel nacional y regional, además del trabajo realizado en Magallanes y el balance proyectado para 2025.

Durante la entrevista, Hormazábal destacó hitos recientes en materia de formación y desarrollo local, entre ellos la sexta versión del curso especializado en inocuidad alimentaria, mediante el cual “se certificó a 25 estudiantes del Liceo María Behety de Punta Arenas”, iniciativa con la que la empresa busca fortalecer las oportunidades laborales de jóvenes de la región y aportar a la creación de capacidades para la industria.

Otro de los puntos relevantes abordados fue el reconocimiento obtenido por el salmón chileno en un destacado certamen internacional. En este contexto, Blumar alcanzó el tercer lugar en el marco del espacio que forma parte del Seafood Show Latin America 2025, gracias a una propuesta innovadora que transforma la pulpa de salmón en tiras estilo tempura, logro que la compañía considera un impulso al desarrollo de productos de valor agregado y a la competitividad del sector.

Hormazábal subrayó que estos avances reflejan el compromiso de Blumar con la sostenibilidad, la innovación y el trabajo colaborativo en Magallanes, anticipando que el próximo año estará marcado por nuevos desafíos y metas orientadas a fortalecer la relación con las comunidades y seguir impulsando el crecimiento responsable de la industria acuícola en la región.


blumar

SOSTENIBILIDAD, INNOVACIÓN Y DESARROLLO LOCAL: BLUMAR ENTREGA BALANCE ANUAL EN MAGALLANES

PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA CEREMONIA DE INICIO DE OBRAS DEL PARQUE VILLA ALFREDO LORCA EN PUNTA ARENAS

​El mandatario lideró el hito que marca el inicio de los trabajos para crear un nuevo espacio urbano en la comuna, que además de contemplar mobiliario, áreas infantiles y áreas verdes, implicará obras de abovedamiento del estero Llau Llau.

​El mandatario lideró el hito que marca el inicio de los trabajos para crear un nuevo espacio urbano en la comuna, que además de contemplar mobiliario, áreas infantiles y áreas verdes, implicará obras de abovedamiento del estero Llau Llau.

pdteboriclorca
CCHC MAGALLANES IMPULSA LA FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL EN EL SEGUNDO ENCUENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN 2025

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

TRAS EXITOSA GIRA POR CENTROAMÉRICA "LOS GALOS" ATERRIZAN EN PUNTA ARENAS

claudiabarrientos

"ES LA CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA”: EX CANDIDATA CLAUDIA BARRIENTOS POR CRISIS DE PARTIDOS TRAS LAS ELECCIONES

SAG MAGALLANES INVITA A PARTICIPAR EN CHARLA SOBRE DESARROLLO GANADERO

