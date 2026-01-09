VIVIR EN VILO: EL DRAMA ADMINISTRATIVO QUE MANTIENE EN VILO AL ELEAM DE NATALES

​Con el firme objetivo de garantizar una atención digna y de calidad para las personas mayores de la comuna, la Municipalidad de Natales ha transparentado la compleja situación administrativa que afecta al Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) de la ciudad. Actualmente, el municipio lidera gestiones críticas ante los organismos regionales y nacionales para transformar un modelo de financiamiento precario en uno que otorgue la tranquilidad que los vecinos merecen.



​La problemática radica en la naturaleza jurídica de la propiedad, perteneciente a CONAPRAN, que actualmente solo permite contratos de comodato por un periodo máximo de tres meses. Esta restricción obliga a que los convenios de transferencia de recursos se vean limitados a ese mismo plazo, generando una excesiva carga burocrática y dificultades en la planificación a largo plazo.



​A pesar de que el municipio administra el recinto, las reglas impuestas por la falta de un inmueble propio dificultan procesos esenciales como las compras públicas, la rotación de personal y el abastecimiento de insumos básicos para la atención de los adultos mayores. Sin embargo, el equipo municipal, compuesto por 27 prestadores de servicios, incluyendo personal clínico, administrativo y de servicios básicos, ha mantenido la operatividad del centro con una dedicación que va más allá de lo administrativo.



​"Entendemos que detrás de cada documento y cada convenio hay rostros humanos. Nuestros adultos mayores no pueden esperar a que la burocracia se resuelva por sí sola", señalan desde la administración municipal. Por ello, la municipalidad ha propuesto formalmente ampliar los plazos de ejecución a un año y flexibilizar el uso de saldos para evitar interrupciones en el servicio.



​Para una solución estructural, se hace necesaria la titularidad de un inmueble mediante la inversión del Gobierno Regional. Una vez que el edificio pase a manos públicas, se podrán establecer convenios anuales que eliminen la incertidumbre actual, permitiendo una inversión más robusta en infraestructura y estabilidad para las y los usuarios y trabajadores del ELEAM.



​“Nuestra prioridad absoluta es la dignidad de nuestras vecinas y vecinos que residen en el ELEAM. No nos quedaremos de brazos cruzados esperando soluciones externas, estamos en terreno y en constante diálogo con el Gobierno Regional para acelerar la compra del inmueble”, destacó la alcaldesa Ana Mayorga.





