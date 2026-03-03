Punta Arenas,
3 de marzo de 2026

UNIDAD DE DIÁLISIS DE PORVENIR SERÁ INAUGURADA ESTE SÁBADO

Servicio de Salud Magallanes informa.

dialisisporvenir

​Respondiendo al compromiso asumido con la comunidad fueguina, el Servicio de Salud Magallanes, a través de su directora, Verónica Yáñez, anunció la inauguración de la Unidad de Hemodiálisis del Hospital Dr. Marco Chamorro Iglesias de Porvenir, la cual se llevará a cabo el sábado 07 de marzo. Este proyecto constituye un avance altamente esperado por la comunidad y un nuevo paso en el fortalecimiento de la red asistencial regional.

La iniciativa surge como una respuesta estratégica a la necesidad territorial de mejorar la calidad de vida de usuarios que requieren Terapia de Sustitución Renal (TSR), contemplando una serie de hitos fundamentales: la obtención de la pertinencia técnica por parte del Ministerio de Salud (MINSAL), la adquisición de equipamiento de alta tecnología, la habilitación de espacios físicos bajo rigurosos estándares normativos y la obtención de la correspondiente autorización sanitaria.

Gracias a este trabajo, mañana miércoles 04 se realizará la primera sesión de terapia de hemodiálisis a una persona en tratamiento, consolidando el compromiso del organismo sanitario por avanzar hacia una mejor salud y mayor equidad territorial en la Región de Magallanes.

“Como Servicio de Salud, estamos muy contentos porque finalmente damos inicio a la Unidad de Hemodiálisis del Hospital de Porvenir; esto es un hito sumamente importante, no solo para nuestra Red de Magallanes, sino particularmente para la población de Tierra del Fuego. Su implementación fortalece la resolutividad de un hospital comunitario, marcando un precedente para que nuestro otro hospital comunitario, Cristina Calderón, pueda también ampliar su oferta de prestaciones, acercando la salud a los distintos territorios de la región”, señaló la directora del Servicio, Verónica Yáñez.

Además, la Gestora de la Red Asistencial, destacó que la implementación y puesta en marcha de la unidad cumple estrictamente con los estándares normativos exigidos para la seguridad del paciente y la eficacia clínica. La unidad cuenta con equipos profesionales capacitados y dos sillones de diálisis, que permiten la atención simultánea de dos pacientes, proyectando una capacidad de hasta 12 pacientes semanales. El equipamiento fue financiado por el Gobierno Regional, mientras que las obras civiles estuvieron a cargo del Servicio de Salud Magallanes. “Estamos muy agradecidos del apoyo recibido desde el Gobierno Regional, sus consejeros y los funcionarios del Hospital Comunitario Dr. Marco Chamorro Iglesias, quienes han impulsado este proyecto que hoy se concreta en beneficio directo de la población fueguina”, añadió la representante del Servicio de Salud

Cabe consignar que el modelo de funcionamiento de la unidad ha sido diseñado bajo una estrategia de red asistencial integrada, asegurando que el servicio opere no solo de manera autónoma, sino como un eslabón clave dentro del sistema de salud regional. Esta articulación garantiza la seguridad y continuidad del tratamiento de pacientes crónicos, así como una adecuada capacidad de respuesta frente a eventuales contingencias asistenciales.

