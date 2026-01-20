Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

20 de enero de 2026

REALIZAN COGRID PROVINCIAL PREVENTIVO DE INCENDIOS FORESTALES EN ÚLTIMA ESPERANZA

​La instancia fue liderada por el delegado presidencial Guillermo Ruiz Santana, y estuvo enfocada en generar una coordinación del trabajo entre instituciones y con la comunidad con miras a la prevención.

cogridnatales

​En dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza, se dieron cita diversas instituciones convocadas por el delegado presidencial Guillermo Ruiz Santana, para la realización de un Cogrid provincial para abordar la temática de incendios forestales y conocer el panorama actual de la zona, de acuerdo a información del Departamento de Incendios Forestales en la provincia, considerando que en época estival esta situación cobra mayor realce en Magallanes, especialmente teniendo en cuenta la delicada situación que está viviendo el país.

 
En este sentido, el delegado señaló “vamos a reforzar la presencia, Conaf cuenta con dos áreas: una de combate de incendios y otra de prevención, la cual está desplegada en toda la provincia tanto en la comuna de Natales como en Torres del Paine, pero además, nos hemos puesto a disposición para apoyarlos en sus tareas”.

 
Por su parte, el jefe del Departamento de Protección contra Incendios Forestales de Conaf Última Esperanza, Víctor Agüero, manifestó “junto a la sección de prevención y control hemos enfatizado los patrullajes en los sectores del parcelas y huertos familiares, reforzando la prevención y una conducta responsable de las personas para no tener que lamentar ningún incendio”.

 
En tanto, el delegado destacó los esfuerzos que se han desarrollado con el objetivo de prevenir y estar preparado ante algún evento de este tipo, “como Gobierno hemos dispuesto una serie de elementos, tenemos instaladas piscinas que contienen agua en lugares estratégicos del aeródromo, en Dorotea, en Casas Viejas, en Cerro Castillo y en Cerro Guido; así como también el helicóptero dispuesto en el Parque Nacional Torres del Paine”, señaló la autoridad.

 
Finalmente, se resaltó que la prevención y la responsabilidad de las personas, tanto quienes viven en la zona así como quienes están de visita, es la clave para evitar este tipo de siniestros.

 
En la reunión liderada por la Delegación Presidencial de Última Esperanza también participaron Senapred, Conaf, Municipalidad de Torres del Paine, municipalidad de Natales, Carabineros, PDI, Ejército, Seremi de Salud y Dirección de Vialidad.

cogridnatales

REALIZAN COGRID PROVINCIAL PREVENTIVO DE INCENDIOS FORESTALES EN ÚLTIMA ESPERANZA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

REFORZANDO LA CULTURA PREVENTIVA: VECINOS DE PUNTA ARENAS RECIBEN KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA "SIEMPRE LISTOS"

Leer Más

​La capital regional se suma así al resto de las comunas de Magallanes que ya han recibido estos kits de resiliencia energética, que complementan la entrega de 310 unidades destinadas a la región.

​La capital regional se suma así al resto de las comunas de Magallanes que ya han recibido estos kits de resiliencia energética, que complementan la entrega de 310 unidades destinadas a la región.

16
nuestrospodcast
avbulnes

SEREMITT INFORMÓ EL DESVÍO PARA TRANSPORTE MAYOR POR PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA BULNES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
pinguinos-1

DESCUBREN UNA IMPRESIONANTE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN PINGÜINOS QUE ANIDAN EN LA ANTÁRTICA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
trail_navarino

GASCO MAGALLANES RESPALDÓ 7ª EDICIÓN DEL NAVARINO TRAIL 2026

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
fachbrigadistasmagallanes

FACH TRASLADÓ A BRIGADISTAS DESDE MAGALLANES y AYSÉN PARA APOYAR EL COMBATE DE INCENDIOS EN LA ZONA SUR