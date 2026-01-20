REALIZAN COGRID PROVINCIAL PREVENTIVO DE INCENDIOS FORESTALES EN ÚLTIMA ESPERANZA

​En dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza, se dieron cita diversas instituciones convocadas por el delegado presidencial Guillermo Ruiz Santana, para la realización de un Cogrid provincial para abordar la temática de incendios forestales y conocer el panorama actual de la zona, de acuerdo a información del Departamento de Incendios Forestales en la provincia, considerando que en época estival esta situación cobra mayor realce en Magallanes, especialmente teniendo en cuenta la delicada situación que está viviendo el país.



En este sentido, el delegado señaló “vamos a reforzar la presencia, Conaf cuenta con dos áreas: una de combate de incendios y otra de prevención, la cual está desplegada en toda la provincia tanto en la comuna de Natales como en Torres del Paine, pero además, nos hemos puesto a disposición para apoyarlos en sus tareas”.



Por su parte, el jefe del Departamento de Protección contra Incendios Forestales de Conaf Última Esperanza, Víctor Agüero, manifestó “junto a la sección de prevención y control hemos enfatizado los patrullajes en los sectores del parcelas y huertos familiares, reforzando la prevención y una conducta responsable de las personas para no tener que lamentar ningún incendio”.



En tanto, el delegado destacó los esfuerzos que se han desarrollado con el objetivo de prevenir y estar preparado ante algún evento de este tipo, “como Gobierno hemos dispuesto una serie de elementos, tenemos instaladas piscinas que contienen agua en lugares estratégicos del aeródromo, en Dorotea, en Casas Viejas, en Cerro Castillo y en Cerro Guido; así como también el helicóptero dispuesto en el Parque Nacional Torres del Paine”, señaló la autoridad.



Finalmente, se resaltó que la prevención y la responsabilidad de las personas, tanto quienes viven en la zona así como quienes están de visita, es la clave para evitar este tipo de siniestros.



En la reunión liderada por la Delegación Presidencial de Última Esperanza también participaron Senapred, Conaf, Municipalidad de Torres del Paine, municipalidad de Natales, Carabineros, PDI, Ejército, Seremi de Salud y Dirección de Vialidad.

