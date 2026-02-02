Punta Arenas,
2 de febrero de 2026

MUNICIPALIDAD DE NATALES PRIORIZA OBRAS DE AGUA POTABLE RURAL EN HUERTOS FAMILIARES Y EXIGE PLAN DE MANTENCIÓN DE CAMINOS PARA EL INVIERNO

​Tras una reunión técnica en terreno, el municipio acordó priorizar la finalización del sistema de Agua Potable Rural para evitar daños en caminos recientemente intervenidos y solicitó medidas permanentes de mantención durante la temporada invernal.

IMAG 4

Con el objetivo de resguardar la inversión pública y garantizar el bienestar de la comunidad, la Municipalidad de Natales encabezó una reunión técnica en el sector de Huertos Familiares, donde se abordó la ejecución simultánea de dos proyectos relevantes: la conservación de caminos y la ampliación del sistema de Agua Potable Rural (APR).

En el encuentro participaron equipos profesionales del Gobierno Regional, la Dirección de Vialidad y del municipio, instancia en la que se concluyó que no es técnicamente viable continuar con las obras viales mientras se desarrollan las excavaciones asociadas al sistema APR. El proyecto de caminos considera la conservación de 17,591 kilómetros de vías con carpeta granular de alta resistencia, mientras que el sistema de agua potable contempla la instalación de más de 31 mil metros de tuberías.

Para evitar que las obras del APR dañen los caminos recientemente intervenidos, se acordó de manera consensuada la paralización de los trabajos viales entre los meses de febrero y noviembre. Esta medida busca asegurar una correcta ejecución de ambas iniciativas y evitar pérdidas de recursos públicos por intervenciones superpuestas.

Ante la proximidad del invierno y la preocupación manifestada por las vecinas y vecinos del sector, la alcaldesa Ana Mayorga solicitó formalmente a Vialidad un compromiso de mantención permanente de los caminos durante la temporada invernal, en coordinación con los equipos municipales, con el fin de resguardar la conectividad y la seguridad vial.

“Nuestra prioridad es que el progreso no se transforme en un problema para las familias. El acceso al agua potable es una necesidad básica, pero también debemos asegurar que los caminos se mantengan operativos mientras avanzan las obras, especialmente durante el invierno”, señaló la alcaldesa, agregando que el municipio realizará un seguimiento permanente del cumplimiento de estos compromisos.

Finalmente, la Municipalidad de Natales informó que oficiará al Ministerio de Obras Públicas para solicitar información actualizada sobre el avance del sistema APR, el estado administrativo del proyecto y los plazos estimados de finalización, con el fin de entregar certezas a la comunidad de Huertos Familiares y asegurar una adecuada coordinación entre los servicios involucrados.


AUTORIDAD MARÍTIMA DE PUERTO NATALES REALIZÓ OPERATIVOS PREVENTIVOS ANTE ALTAS TEMPERATURAS

