22 de enero de 2026

CORPORACIÓN DE CULTURA, TURISMO Y PATRIMONIO DE NATALES SE ADHIERE AL CÓDIGO ESNNA

​Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio formaliza adhesión al Código ESNNA de SERNATUR para prevenir la explotación sexual comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en viajes y turismo

En dependencias del Espacio Cultural Natalis, la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio formalizó su adhesión al Código ESNNA, iniciativa impulsada por el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) que busca prevenir la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en el contexto de viajes y turismo.


La actividad contó con la participación de la Alcaldesa de Natales, Sra. Ana Mayorga Bahamonde, el Director Ejecutivo de la Corporación, Jorge Vergara, y Marcelo Villarroel, encargado de la oficina provincial de Sernatur, quienes destacaron la importancia de fortalecer el trabajo preventivo y la responsabilidad compartida de los actores vinculados al desarrollo turístico del territorio.


Marcelo Villarroel, valoró la incorporación local al Código ESNNA, señalando que "como Servicio Nacional de Turismo, estamos haciendo entrega hoy día a la señora alcaldesa y, a través de ella, a la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio de nuestra ciudad, el Código de Conducta ESNNA, que viene a comprometerse con el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes en cuanto a la protección sexual en viajes de turismo".


Por su parte, la Alcaldesa Ana Mayorga Bahamonde destacó el alcance preventivo del Código y el rol de la comunidad en la detección de situaciones de riesgo: "hoy día nos sumamos a la protección de niñas, niños y adolescentes en el ámbito del turismo y los viajes. Es importante estar atentos a aquellas situaciones que nos parecen extrañas o que llaman la atención, porque existe información y canales de contacto que permiten orientar y verificar situaciones cuando corresponda. Más allá de un sello, es una labor importante que asumimos".


La adhesión al Código ESNNA representa un compromiso institucional activo con la protección de la infancia y adolescencia, reconociendo que la explotación sexual constituye una grave vulneración de derechos y que su prevención es una responsabilidad compartida entre instituciones públicas, sector privado, operadores turísticos y la ciudadanía.


A través de este compromiso, la Corporación fortalece su rol en la promoción de un turismo ético, responsable y seguro, incorporando principios de prevención, sensibilización y buenas prácticas tanto al interior de la institución como hacia la comunidad y las personas que visitan Puerto Natales. La incorporación al Código ESNNA contribuye además a posicionar a la comuna como un destino que pone en el centro el cuidado de las personas, especialmente de niñas, niños y adolescentes, reafirmando que el desarrollo turístico debe ir de la mano con el respeto, la protección y la responsabilidad social.


MUNICIPIO REFUERZA CAMPAÑA SOLIDARIA CON BALANCE POSITIVO EN PUNTOS DE ACOPIO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
MUNICIPIO REFUERZA CAMPAÑA SOLIDARIA CON BALANCE POSITIVO EN PUNTOS DE ACOPIO

Leer Más

​La iniciativa continúa activa en la ciudad y mantiene abiertos espacios de recepción para apoyar a Trehuaco.

​La iniciativa continúa activa en la ciudad y mantiene abiertos espacios de recepción para apoyar a Trehuaco.

sernapescanovaaustral

CORTE SUPREMA CONDENA A EMPRESA SALMONERA POR VERTER RESIDUOS ORGÁNICOS EN MAGALLANES

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

esnnanatalesturismo

CORPORACIÓN DE CULTURA, TURISMO Y PATRIMONIO DE NATALES SE ADHIERE AL CÓDIGO ESNNA

diputadobianchi

DIPUTADO BIANCHI ABORDA PROTECCIÓN LABORAL TRAS VOTACIÓN DEL REAJUSTE, AVANCES SEGURIDAD AÉREA Y PAGOS PREVISIONALES EN EL SLEP MAGALLANES

fiscaliamagallanes

MAGALLANES INAUGURA UNA FISCALÍA QUE DUPLICA SU CAPACIDAD Y REFUERZA LA PERSECUCIÓN PENAL EN EL EXTREMO SUR