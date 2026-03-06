Punta Arenas,
6 de marzo de 2026

MADRE DE CABO FALLECIDO EN PUNTA ARENAS RETIRA SU CUERPO DEL SML Y ANUNCIA ACCIONES LEGALES: "A MI HIJO LO MATARON"

​El joven militar murió durante un ejercicio de inmersión presuntamente no autorizado.

madresoldadofallecido

La mañana de este viernes, la madre del cabo segundo del Ejército Carlos Palacios Muñoz, de 27 años, llegó hasta el Servicio Médico Legal (SML) para retirar el cuerpo de su hijo, luego de que concluyeran las pericias destinadas a esclarecer las circunstancias de su fallecimiento en Punta Arenas.

El joven militar murió el pasado 4 de marzo, tras participar en un ejercicio de inmersión con equipamiento durante un entrenamiento que, según los antecedentes conocidos, no contaba con la autorización correspondiente. De acuerdo con el informe del SML, la causa de muerte fue asfixia por sumersión. El caso generó preocupación y abrió una investigación para determinar posibles responsabilidades dentro de la institución castrense.

En el marco de las diligencias, la Fiscalía Militar ordenó la detención de un capitán y un sargento primero del Ejército, quienes están siendo investigados por su presunta participación en los hechos. Desde la institución se indicó que la actividad se habría realizado al margen de los protocolos establecidos.

La familia del cabo ha cuestionado duramente lo ocurrido y apunta directamente a responsabilidades dentro del Ejército. “A mi hijo lo mataron y esto tiene que pagarse con cárcel. No puede quedar impune”, afirmó su madre a TVN Red Austral, asegurando además que llegará “hasta las últimas consecuencias” para esclarecer lo ocurrido.

A estos antecedentes se suman los relatos de cercanos del joven militar. Su tío, Hugo Mena, reveló que el mismo día de la tragedia Palacios le envió mensajes en los que manifestaba preocupación por el ambiente en su nueva unidad. Según el familiar, el cabo habría comentado que no se sentía tranquilo y que estaba recibiendo malos tratos desde su llegada a la brigada.

Palacios llevaba cerca de dos semanas destinado en la 4ª Brigada Acorazada “Chorrillos” en Punta Arenas cuando ocurrió el fatal incidente. Mientras continúa la investigación judicial y administrativa, su familia insiste en que se determinen responsabilidades por la muerte del joven uniformado.

Fuente: adnradio.cl 


SERVIU INFORMA PROGRAMACIÓN PARA FINALIZAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA BULNES

MADRE DE CABO FALLECIDO EN PUNTA ARENAS RETIRA SU CUERPO DEL SML Y ANUNCIA ACCIONES LEGALES: "A MI HIJO LO MATARON"

MADRE DE CABO FALLECIDO EN PUNTA ARENAS RETIRA SU CUERPO DEL SML Y ANUNCIA ACCIONES LEGALES: "A MI HIJO LO MATARON"

