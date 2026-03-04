Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

4 de marzo de 2026

PUERTO WILLIAMS: LICEO MÁS AUSTRAL DE CHILE DA INICIO AL AÑO ESCOLAR 2026

​El Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, que cuenta con cerca de 370 estudiantes en los niveles parvulario, básico y medio, comenzó sus clases al mando de su nuevo director interino, Néstor Ríos Cardoza. El delegado (s) de Antártica Chilena, Carlos Martin, participó en una reunión y posterior inspección para verificar que el comienzo de clases se realice con las medidas correspondientes.

escolarwilliams
Con el propósito de asegurar un satisfactorio inicio del año escolar 2026 en Puerto Williams, el delegado presidencial provincial (s) de la Antártica Chilena, Carlos Martin, se reunió con el nuevo director interino del Liceo Bicentenario Donald Mc Intyre Griffiths, Néstor Ríos Cardoza.
 
En la oportunidad, y en compañía del subdirector de Gestión de Personas de Slep Magallanes, Jorge Riquelme, las autoridades recorrieron las dependencias del establecimiento que cuenta con cerca de 370 estudiantes en los niveles de educación parvulario, básico y medio, quienes hoy miércoles 4 de marzo comenzaron sus clases.  

El delegado (s) Martin explicó que esta visita estuvo centrada en corroborar que se cuenten con todas las herramientas necesarias para desarrollar de forma óptima las actividades educativas, que se cuente con la dotación completa del profesorado y verificar que se cumpla con la normativa vigente respecto a temas de seguridad. "Nosotros como Delegación estamos contentos, creemos que es un excelente inicio de año para el liceo de nuestra comuna y nos damos por satisfechos", complementó. 

En tanto, Ríos, quien este año asumió de manera interina la dirección del establecimiento educacional tras ejercer por casi una década como director del Liceo Polivalente Sara Braun de Punta Arenas, manifestó sentirse entusiasmado por esta nueva labor. Es por ello que previamente sostuvo reuniones con su equipo compuesto por unas 80 personas –de ellas, casi 40 son profesores-, y esta mañana con las y los estudiantes de enseñanza media. 

El profesor de Artes Visuales con postítulo en Administración Educacional, aseveró que uno de sus principales objetivos es que, a través de la institucionalidad como el Centro de Estudiantes, Centro de Padres, Consejo Escolar y el propio liceo, se refuerce la participación activa con la comunidad de la capital provincial, invitando igualmente a otras entidades públicas. 

"El gran desafío es que el liceo se active de tal manera que convoquemos a distintas instituciones a participar y con un propósito claro: que nuestros estudiantes no solamente sean capaces de sacarse un 7 en contenido, sino que también interactúen. Que el estudiante se comprometa a que ese resultado se haga efectivo y no esperar que desde afuera del entorno venga la solución, porque en la medida que nos hacemos adultos con esa mirada, eso se mantiene. De esta forma, pasa a ser un apoderado presente, un trabajador o funcionario profesional que participo y no me alejo de la comunidad", argumentó el educador oriundo de Puerto Natales. 

Asimismo, en el marco de la nueva Ley 21.801 que establece la prohibición del uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal para establecimientos de educación parvularia, básica y media, la cuenta oficial del liceo hizo un llamado para que estudiantes no acudan con sus celulares, con el fin de "resguardar los espacios de aprendizaje, fortalecer la convivencia escolar y promover un ambiente seguro y centrado en el desarrollo integral". 

De igual forma, el director Ríos informó que tanto los programas de entrega de útiles escolares como de alimentación de Junaeb, se han efectuado de manera oportuna en el establecimiento educacional de Puerto Williams. 

Por último, el delegado (s) Martin detalló que el representante de Slep Magallanes sostuvo reuniones con los diversos equipos del liceo, con el propósito de ejercer de vínculo y subsanar problemáticas que pudiesen interferir el buen inicio del año escolar, junto al compromiso de que en el futuro dicho servicio se instale de manera presencial en el territorio.
-112025afiche fae 2026-1 insta-web

SE INICIA EL PROCESO DE POSTULACIÓN A LA FERIA ANTÁRTICA ESCOLAR 2026

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA PRESENTACIÓN DE AVANCES EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Leer Más

​En su visita a la zona, el mandatario, acompañado de autoridades locales, recorrió el Muelle Mardones y conoció los avances en el ordenamiento del borde costero.

​En su visita a la zona, el mandatario, acompañado de autoridades locales, recorrió el Muelle Mardones y conoció los avances en el ordenamiento del borde costero.

boricmagallanes2026
nuestrospodcast
carabineros-patrulla-1200x630

DETIENEN A TURISTA FRANCÉS POR ENCENDER CIGARRILLO EN SECTOR NO HABILITADO DE TORRES DEL PAINE

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
escolarwilliams

PUERTO WILLIAMS: LICEO MÁS AUSTRAL DE CHILE DA INICIO AL AÑO ESCOLAR 2026

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
SEREMI JESSICA DIFUSIÓN NORMAS LABORALES

SEREMI DEL TRABAJO DESTACA APROBACIÓN DEL PROYECTO QUE CREA EL SUBSIDIO UNIFICADO AL EMPLEO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
seremimimica

SEREMI ANDRO MIMICA: “LA FUERZA DE LOS HECHOS LA QUE DEBE HABLAR MAS QUE LAS PALABRAS” EN EL BALANCE FINAL DEL GOBIERNO DE GABRIEL BORIC