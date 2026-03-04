PUERTO WILLIAMS: LICEO MÁS AUSTRAL DE CHILE DA INICIO AL AÑO ESCOLAR 2026

Con el propósito de asegurar un satisfactorio inicio del año escolar 2026 en Puerto Williams, el delegado presidencial provincial (s) de la Antártica Chilena, Carlos Martin, se reunió con el nuevo director interino del Liceo Bicentenario Donald Mc Intyre Griffiths, Néstor Ríos Cardoza.

En la oportunidad, y en compañía del subdirector de Gestión de Personas de Slep Magallanes, Jorge Riquelme, las autoridades recorrieron las dependencias del establecimiento que cuenta con cerca de 370 estudiantes en los niveles de educación parvulario, básico y medio, quienes hoy miércoles 4 de marzo comenzaron sus clases.





El delegado (s) Martin explicó que esta visita estuvo centrada en corroborar que se cuenten con todas las herramientas necesarias para desarrollar de forma óptima las actividades educativas, que se cuente con la dotación completa del profesorado y verificar que se cumpla con la normativa vigente respecto a temas de seguridad. "Nosotros como Delegación estamos contentos, creemos que es un excelente inicio de año para el liceo de nuestra comuna y nos damos por satisfechos", complementó.

​



En tanto, Ríos, quien este año asumió de manera interina la dirección del establecimiento educacional tras ejercer por casi una década como director del Liceo Polivalente Sara Braun de Punta Arenas, manifestó sentirse entusiasmado por esta nueva labor. Es por ello que previamente sostuvo reuniones con su equipo compuesto por unas 80 personas –de ellas, casi 40 son profesores-, y esta mañana con las y los estudiantes de enseñanza media.





El profesor de Artes Visuales con postítulo en Administración Educacional, aseveró que uno de sus principales objetivos es que, a través de la institucionalidad como el Centro de Estudiantes, Centro de Padres, Consejo Escolar y el propio liceo, se refuerce la participación activa con la comunidad de la capital provincial, invitando igualmente a otras entidades públicas.

​



"El gran desafío es que el liceo se active de tal manera que convoquemos a distintas instituciones a participar y con un propósito claro: que nuestros estudiantes no solamente sean capaces de sacarse un 7 en contenido, sino que también interactúen. Que el estudiante se comprometa a que ese resultado se haga efectivo y no esperar que desde afuera del entorno venga la solución, porque en la medida que nos hacemos adultos con esa mirada, eso se mantiene. De esta forma, pasa a ser un apoderado presente, un trabajador o funcionario profesional que participo y no me alejo de la comunidad", argumentó el educador oriundo de Puerto Natales.

​



Asimismo, en el marco de la nueva Ley 21.801 que establece la prohibición del uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal para establecimientos de educación parvularia, básica y media, la cuenta oficial del liceo hizo un llamado para que estudiantes no acudan con sus celulares, con el fin de "resguardar los espacios de aprendizaje, fortalecer la convivencia escolar y promover un ambiente seguro y centrado en el desarrollo integral".

​



De igual forma, el director Ríos informó que tanto los programas de entrega de útiles escolares como de alimentación de Junaeb, se han efectuado de manera oportuna en el establecimiento educacional de Puerto Williams.

​



Por último, el delegado (s) Martin detalló que el representante de Slep Magallanes sostuvo reuniones con los diversos equipos del liceo, con el propósito de ejercer de vínculo y subsanar problemáticas que pudiesen interferir el buen inicio del año escolar, junto al compromiso de que en el futuro dicho servicio se instale de manera presencial en el territorio.