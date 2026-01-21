IQUIQUE SERÁ SEDE DE LA ESCUELA DE VERANO 2026 DE LA ACHM SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR Y GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

Entre el 20 y el 23 de enero, la ACHM realizará en la ciudad de Iquique una nueva edición de sus Escuelas de Verano 2026, instancia de formación dirigida a alcaldes, concejalas y concejales, directivos y equipos municipales de todo Chile.

La Escuela se desarrollará bajo el eje "Economía Circular: Oportunidades para la Gestión Municipal frente al Cambio Climático", con un programa orientado a fortalecer las capacidades de los municipios en materia de sostenibilidad, gobernanza ambiental y adaptación al cambio climático desde una mirada territorial.

​



Entre los expositores principales destaca el alcalde de Punta Arenas y presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente de la ACHM, Claudio Radonich, quien presentará los lineamientos estratégicos de la Comisión y los principales desafíos del mundo municipal en gestión ambiental.

​



Uno de los hitos internacionales de la Escuela será la ponencia "Economía Circular Municipal: Una realidad en acción", a cargo del intendente de la Municipalidad de Córdoba, Daniel Passerini, quien expondrá la experiencia de esta ciudad, reconocida como una de las primeras de Latinoamérica en implementar un ecosistema de economía circular municipal, con distinciones de ONU Agenda Local y la OEA.

​



El programa contempla además la presentación de experiencias locales e internacionales, como la exposición "Transición hacia la Economía Circular: La experiencia del País Vasco", modelo territorial de innovación y sostenibilidad destacado por la Unión Europea y Naciones Unidas, junto con el abordaje de materias clave como la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) y la Ambición Climática Nacional, en el marco de la nueva Contribución Nacionalmente Determinada de Chile.

​



El presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri, señaló que "las Escuelas de Verano 2026 son una instancia clave para fortalecer las capacidades del mundo municipal frente a desafíos globales que hoy se viven con fuerza en los territorios. La economía circular y la gestión ambiental son hoy herramientas concretas para mejorar la calidad de vida de las comunidades y avanzar hacia un desarrollo más sostenible desde lo local".

​



Por su parte, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, destacó que "en Iquique estamos llevando a cabo el primer escáner de circularidad junto a CircularTec, una experiencia única en nuestro país, y queremos compartirla. Esta Escuela de Verano es una tremenda oportunidad para que las comunas de todo Chile conozcan este trabajo y puedan replicar iniciativas concretas de economía circular en sus territorios".

​



En tanto, el jefe comunal de Punta Arenas señaló que "el cambio climático es un desafío fundamental para los municipios, pero especialmente la economía circular, porque a través de ejemplos concretos y acciones cotidianas es posible generar impacto real en el cuidado del medio ambiente. Además, estas iniciativas permiten agregar valor a emprendedores e instituciones que comprenden la relevancia y urgencia de avanzar en esta materia".

​



Luis Martínez, Director Ejecutivo de CircularTec, destacó que "La realización de esta Escuela de Verano en Iquique es especialmente relevante, ya que la comuna ha sido un referente en el impulso de la economía circular, tanto por el trabajo desarrollado junto a la Municipalidad como por la implementación del escáner de circularidad. En este contexto, CircularTec participa como apoyo y articulador temático, colaborando en la organización, en la definición de contenidos y aportando la experiencia de sus profesionales, con el objetivo de fortalecer capacidades y generar un espacio de intercambio entre municipios de la macrozona norte".

​



Desde la ACHM, se señaló que el objetivo de estas Escuelas es fortalecer las capacidades municipales y promover el intercambio de buenas prácticas, articulando experiencias locales, nacionales e internacionales al servicio de una gestión pública más sostenible y eficiente.

​

