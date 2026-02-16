CLÍNICA MÓVIL DE MASCOTAS REALIZARÁ ATENCIÓN PRIMARIA EN PUNTA ARENAS ESTE 16 Y 18 DE FEBRERO

La Clínica Móvil de Mascotas desarrollará una nueva semana de atención primaria en Punta Arenas, con jornadas programadas para el lunes 16 de febrero, enfocada en caninos, y el miércoles 18 de febrero, destinada a felinos. El operativo se realizará en el estacionamiento de Sodimac, a contar de las 14:00 horas.

Cada jornada dispondrá de 30 cupos por día y la modalidad de atención será por orden de llegada. Además, se informó que se permitirá un máximo de dos mascotas por propietario, con el objetivo de brindar mayor cobertura a la comunidad.

Entre las prestaciones consideradas se encuentran microchip, vacuna antirrábica y desparasitación, servicios fundamentales para la tenencia responsable y el resguardo sanitario de perros y gatos en la comuna.

Desde Magallanes, este tipo de operativos busca acercar la atención veterinaria primaria a los vecinos de Punta Arenas, especialmente a quienes requieren apoyo en el cuidado básico de sus mascotas, fortaleciendo así el bienestar animal en la región.