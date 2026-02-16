16 de febrero de 2026
CLÍNICA MÓVIL DE MASCOTAS REALIZARÁ ATENCIÓN PRIMARIA EN PUNTA ARENAS ESTE 16 Y 18 DE FEBRERO
La iniciativa contempla 30 cupos por día, atención por orden de llegada y un máximo de dos mascotas por propietario, desde las 14:00 horas en el estacionamiento de Sodimac.
La Clínica Móvil de Mascotas desarrollará una nueva semana de atención primaria en Punta Arenas, con jornadas programadas para el lunes 16 de febrero, enfocada en caninos, y el miércoles 18 de febrero, destinada a felinos. El operativo se realizará en el estacionamiento de Sodimac, a contar de las 14:00 horas.
Cada jornada dispondrá de 30 cupos por día y la modalidad de atención será por orden de llegada. Además, se informó que se permitirá un máximo de dos mascotas por propietario, con el objetivo de brindar mayor cobertura a la comunidad.
Entre las prestaciones consideradas se encuentran microchip, vacuna antirrábica y desparasitación, servicios fundamentales para la tenencia responsable y el resguardo sanitario de perros y gatos en la comuna.
Desde Magallanes, este tipo de operativos busca acercar la atención veterinaria primaria a los vecinos de Punta Arenas, especialmente a quienes requieren apoyo en el cuidado básico de sus mascotas, fortaleciendo así el bienestar animal en la región.
