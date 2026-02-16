Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

16 de febrero de 2026

CLÍNICA MÓVIL DE MASCOTAS REALIZARÁ ATENCIÓN PRIMARIA EN PUNTA ARENAS ESTE 16 Y 18 DE FEBRERO

​La iniciativa contempla 30 cupos por día, atención por orden de llegada y un máximo de dos mascotas por propietario, desde las 14:00 horas en el estacionamiento de Sodimac.

veterinaria

La Clínica Móvil de Mascotas desarrollará una nueva semana de atención primaria en Punta Arenas, con jornadas programadas para el lunes 16 de febrero, enfocada en caninos, y el miércoles 18 de febrero, destinada a felinos. El operativo se realizará en el estacionamiento de Sodimac, a contar de las 14:00 horas.

Cada jornada dispondrá de 30 cupos por día y la modalidad de atención será por orden de llegada. Además, se informó que se permitirá un máximo de dos mascotas por propietario, con el objetivo de brindar mayor cobertura a la comunidad.

Entre las prestaciones consideradas se encuentran microchip, vacuna antirrábica y desparasitación, servicios fundamentales para la tenencia responsable y el resguardo sanitario de perros y gatos en la comuna.

Desde Magallanes, este tipo de operativos busca acercar la atención veterinaria primaria a los vecinos de Punta Arenas, especialmente a quienes requieren apoyo en el cuidado básico de sus mascotas, fortaleciendo así el bienestar animal en la región.

https://www.instagram.com/p/DUtfaoTEs0V/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
RETIRO DE KITS (4)

INICIÓ ENTREGA DE KITS PARA CHAPUZÓN KIDS 2026

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CLÍNICA MÓVIL DE MASCOTAS REALIZARÁ ATENCIÓN PRIMARIA EN PUNTA ARENAS ESTE 16 Y 18 DE FEBRERO

Leer Más

​La iniciativa contempla 30 cupos por día, atención por orden de llegada y un máximo de dos mascotas por propietario, desde las 14:00 horas en el estacionamiento de Sodimac.

​La iniciativa contempla 30 cupos por día, atención por orden de llegada y un máximo de dos mascotas por propietario, desde las 14:00 horas en el estacionamiento de Sodimac.

veterinaria
nuestrospodcast
WhatsApp Image 2026-02-12 at 16

INIA PUERTAS ABIERTAS EN NATALES ACERCÓ LA AGROECOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN A LA COMUNIDAD

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
veterinaria

CLÍNICA MÓVIL DE MASCOTAS REALIZARÁ ATENCIÓN PRIMARIA EN PUNTA ARENAS ESTE 16 Y 18 DE FEBRERO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Foto Real Federacion Española de Tenis de Mesa

CONSUELO BAHAMONDE HACE HISTORIA: BRONCE EN EL TORNEO ESTATAL DE ESPAÑA SUB-21

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
día condon its

ITS SIGUEN SIENDO DESAFÍO EN MAGALLANES: HOSPITAL DE NATALES REFUERZA LLAMADO PREVENTIVO EN EL DÍA DEL CONDÓN