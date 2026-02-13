Punta Arenas,
13 de febrero de 2026

CARABINEROS DETUVO A CONDUCTOR TRASLADANDO A 15 TURISTAS BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL EN PUERTO NATALES

​El vehículo se dirigía al Parque Nacional Torres del Paine con 15 pasajeros a bordo cuando fue fiscalizado por personal de la 2ª Comisaría.

foto para sitio polar

En el marco de servicios preventivos y de fiscalización de tránsito, personal de Carabineros de la 2ª Comisaría de Puerto Natales detuvo a un conductor de transporte turístico que fue sorprendido manejando bajo la influencia del alcohol. El procedimiento se desarrolló durante un control vehicular focalizado al transporte de turismo en la zona.

El vehículo fiscalizado se dirigía al Parque Nacional Torres del Paine con 15 pasajeros a bordo, uno de los destinos más visitados de la Región de Magallanes. Durante el control, Carabineros realizó la prueba respiratoria mediante equipo Intoxilyzer al conductor.

El examen arrojó una dosificación de 0,76 gramos de alcohol por litro de sangre, nivel que la normativa chilena clasifica como conducción bajo la influencia del alcohol. Ante la flagrancia del hecho y el riesgo que implicaba para los pasajeros, el individuo fue detenido en el lugar.

Desde Carabineros se destacó que este tipo de fiscalizaciones busca resguardar la seguridad vial, especialmente en rutas de alto flujo turístico en la región. El procedimiento permitió sacar de circulación al conductor y evitar un potencial accidente en una de las principales vías de acceso al parque.



carabineros

DETIENEN A CONDUCTOR TRAS HALLAR DOSIS DE MARIHUANA EN FISCALIZACIÓN EN PUNTA ARENAS

