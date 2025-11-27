Punta Arenas,
27 de noviembre de 2025

​UN ARGENTINO VIAJÓ A PUNTA ARENAS, NO RESPETÓ UNA SEÑALIZACIÓN Y SE ESTANCÓ EN HORMIGÓN FRESCO EN PLENA RUTA

​Un vehículo argentino quedó atrapado sobre hormigón fresco en la Ruta 9 de Punta Arenas, Chile, luego de que su conductor pasara por alto la señalización de una obra vial.

Un conductor argentino protagonizó un llamativo incidente en Punta Arenas, donde su vehículo terminó incrustado en pleno hormigón fresco sobre la Ruta 9 Norte. El hecho ocurrió en una zona de trabajos señalizada, que forma parte de las mejoras que se ejecutan en el sector. Según medios locales como El Pingüino, el automovilista habría ignorado la advertencia de obra en curso y avanzó directamente sobre el cemento recientemente esparcido.

Sin personas lesionadas y con intervención policial

Pese a lo impactante de las imágenes, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas. Personal de Carabineros llegó al lugar apenas fue reportada la situación y realizó el procedimiento de rigor, además de gestionar las maniobras necesarias para retirar el vehículo. "El conductor no respetó la señalización que indicaba los trabajos", informaron desde el medio trasandino.

El video que acompaña esta nota muestra cómo el auto quedó literalmente enterrado hasta las ruedas en el hormigón húmedo, en un episodio que generó sorpresa entre transeúntes y trabajadores de la obra.

La secuencia del vehículo avanzando sobre la superficie recién instalada se viralizó rápidamente, generando reacciones entre usuarios chilenos y argentinos. En las imágenes -que compartimos junto a esta publicación- se observa el estado del hormigón, el vehículo detenido y la intervención de Carabineros en la zona.

El incidente no pasó a mayores, pero reavivó el llamado de las autoridades locales a respetar la señalización en áreas de obras viales, especialmente en rutas muy transitadas como la 9 Norte. (Fuente: El Diario Nuevo Día)




PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA CEREMONIA DE INICIO DE OBRAS DEL PARQUE VILLA ALFREDO LORCA EN PUNTA ARENAS

PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA CEREMONIA DE INICIO DE OBRAS DEL PARQUE VILLA ALFREDO LORCA EN PUNTA ARENAS

​El mandatario lideró el hito que marca el inicio de los trabajos para crear un nuevo espacio urbano en la comuna, que además de contemplar mobiliario, áreas infantiles y áreas verdes, implicará obras de abovedamiento del estero Llau Llau.

​El mandatario lideró el hito que marca el inicio de los trabajos para crear un nuevo espacio urbano en la comuna, que además de contemplar mobiliario, áreas infantiles y áreas verdes, implicará obras de abovedamiento del estero Llau Llau.

CCHC MAGALLANES IMPULSA LA FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL EN EL SEGUNDO ENCUENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN 2025

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

​UN ARGENTINO VIAJÓ A PUNTA ARENAS, NO RESPETÓ UNA SEÑALIZACIÓN Y SE ESTANCÓ EN HORMIGÓN FRESCO EN PLENA RUTA

movilizaDOS

GIRA MOVILIZADOS REFUERZA LA PRESENCIA DEL GOBIERNO EN LOS TERRITORIOS MÁS AUSTRALES DE MAGALLANES

"ESTA INDUSTRIA LA TENEMOS QUE CONSTRUIR ENTRE TODOS": ASOCIACIÓN H2V MAGALLANES CONVOCA A FERIA EDUCATIVA DE HIDROGENO VERDE EN PUNTA ARENAS ESTE 28 Y 29 DE NOVIEMBRE