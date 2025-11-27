​UN ARGENTINO VIAJÓ A PUNTA ARENAS, NO RESPETÓ UNA SEÑALIZACIÓN Y SE ESTANCÓ EN HORMIGÓN FRESCO EN PLENA RUTA

​Un conductor argentino protagonizó un llamativo incidente en Punta Arenas, donde su vehículo terminó incrustado en pleno hormigón fresco sobre la Ruta 9 Norte. El hecho ocurrió en una zona de trabajos señalizada, que forma parte de las mejoras que se ejecutan en el sector. Según medios locales como El Pingüino, el automovilista habría ignorado la advertencia de obra en curso y avanzó directamente sobre el cemento recientemente esparcido.

Sin personas lesionadas y con intervención policial

Pese a lo impactante de las imágenes, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas. Personal de Carabineros llegó al lugar apenas fue reportada la situación y realizó el procedimiento de rigor, además de gestionar las maniobras necesarias para retirar el vehículo. "El conductor no respetó la señalización que indicaba los trabajos", informaron desde el medio trasandino.

​El video que acompaña esta nota muestra cómo el auto quedó literalmente enterrado hasta las ruedas en el hormigón húmedo, en un episodio que generó sorpresa entre transeúntes y trabajadores de la obra.

La secuencia del vehículo avanzando sobre la superficie recién instalada se viralizó rápidamente, generando reacciones entre usuarios chilenos y argentinos. En las imágenes -que compartimos junto a esta publicación- se observa el estado del hormigón, el vehículo detenido y la intervención de Carabineros en la zona.

​El incidente no pasó a mayores, pero reavivó el llamado de las autoridades locales a respetar la señalización en áreas de obras viales, especialmente en rutas muy transitadas como la 9 Norte. (Fuente: El Diario Nuevo Día)​







