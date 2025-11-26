EXTIENDEN POSTULACIÓN AL RECONOCIMIENTO MUJER EMPRENDEDORA MAGALLÁNICA 2025

​



​El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) Magallanes, junto a BancoEstado Microempresas, invita a postular a la quinta versión del Reconocimiento Mujer Emprendedora Magallánica 2025, iniciativa que visibiliza y premia el aporte de las emprendedoras al desarrollo económico y social de la región.



La distinción busca visibilizar y valorar el trabajo de las emprendedoras magallánicas, que dinamizan la economía regional y generan empleo. Este año, la convocatoria contempla tres categorías: Mujer Innovación y Tecnología, Mujer Emprendimiento Joven (18 a 29 años), y Mujer y Trayectoria Emprendedora. Podrán postular mayores de 18 años -chilenas o con residencia definitiva- con iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos, cuyos negocios se desarrollen en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.



“Queremos reconocer a las mujeres que mueven la economía con su esfuerzo cotidiano. Muchas son jefas de hogar que han levantado sus negocios, generan empleo y aportan valor a nuestra región. Además, sabemos que la autonomía económica también contribuye como factor protector en la prevención de la violencia contra las mujeres, por lo tanto, apoyarlas para que crezcan y se consoliden también es promover vidas libres de violencia”, declaró la directora regional del SernamEG en Magallanes, Pamela Leiva Burgos.



El reconocimiento se efectúa en el marco del Día Internacional de la Mujer Emprendedora (19 de noviembre), fecha que busca visibilizar el rol de las mujeres en la economía y promover su empoderamiento a nivel global desde 2014. Las postulaciones están disponibles a través del formulario online https://forms.gle/7HjKVPfbhYPUAejB6 hasta el viernes 28 noviembre de 2025 a las 23.59 horas. El período de selección se efectuará entre el 1 al 10 de diciembre de 2025, y la premiación se llevará a cabo el próximo 12 de diciembre en dependencias del INACh.



