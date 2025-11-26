Punta Arenas,
26 de noviembre de 2025

EXTIENDEN POSTULACIÓN AL RECONOCIMIENTO MUJER EMPRENDEDORA MAGALLÁNICA 2025

​La convocatoria del SernamEG junto BancoEstado Microempresas efectuada en el marco del Día Internacional del Emprendimiento está abierta hasta el viernes 28 de noviembre. La distinción considera tres categorías: Innovación y Tecnología, Emprendimiento Joven, y Trayectoria Emprendedora.

Afiche Mujer Emprendedora


​El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) Magallanes, junto a BancoEstado Microempresas, invita a postular a la quinta versión del Reconocimiento Mujer Emprendedora Magallánica 2025, iniciativa que visibiliza y premia el aporte de las emprendedoras al desarrollo económico y social de la región.

 
La distinción busca visibilizar y valorar el trabajo de las emprendedoras magallánicas, que dinamizan la economía regional y generan empleo. Este año, la convocatoria contempla tres categorías: Mujer Innovación y Tecnología, Mujer Emprendimiento Joven (18 a 29 años), y Mujer y Trayectoria Emprendedora. Podrán postular mayores de 18 años -chilenas o con residencia definitiva- con iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos, cuyos negocios se desarrollen en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

 
“Queremos reconocer a las mujeres que mueven la economía con su esfuerzo cotidiano. Muchas son jefas de hogar que han levantado sus negocios, generan empleo y aportan valor a nuestra región. Además, sabemos que la autonomía económica también contribuye como factor protector en la prevención de la violencia contra las mujeres, por lo tanto, apoyarlas para que crezcan y se consoliden también es promover vidas libres de violencia”, declaró la directora regional del SernamEG en Magallanes, Pamela Leiva Burgos.

 
El reconocimiento se efectúa en el marco del Día Internacional de la Mujer Emprendedora (19 de noviembre), fecha que busca visibilizar el rol de las mujeres en la economía y promover su empoderamiento a nivel global desde 2014. Las postulaciones están disponibles a través del formulario online https://forms.gle/7HjKVPfbhYPUAejB6 hasta el viernes 28 noviembre de 2025 a las 23.59 horas. El período de selección se efectuará entre el 1 al 10 de diciembre de 2025, y la premiación se llevará a cabo el próximo 12 de diciembre en dependencias del INACh.

DIPUTADO BIANCHI PIDIÓ REVERTIR EN COMISIÓN MIXTA RECHAZO A GLOSA PRESUPUESTARIA QUE IMPACTARÁ EL DESARROLLO PORTUARIO DE MAGALLANES

PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA CEREMONIA DE TÉRMINO DE OBRAS DE LA ETAPA 10 DE LA RUTA VICUÑA-YENDEGAIA: "VA A QUEDAR EN NUESTRA HISTORIA COMO UNA DE LAS GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE CHILE"

Leer Más

​El jefe de Estado visitó las obras que tienen por objetivo concretar la conectividad terrestre entre Punta Arenas y Puerto Williams, reduciendo así los viajes entre ambas ciudades en aproximadamente 12 horas.

​El jefe de Estado visitó las obras que tienen por objetivo concretar la conectividad terrestre entre Punta Arenas y Puerto Williams, reduciendo así los viajes entre ambas ciudades en aproximadamente 12 horas.

vicuñayendegaia
SUBCOMISIÓN DE PREVENCIÓN DE TRATA DE PERSONAS REALIZÓ SU PRIMER OPERATIVO NOCTURNO EN PUERTO WILLIAMS

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

