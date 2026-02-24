Punta Arenas,
24 de febrero de 2026

CIENTÍFICOS DEL PRIMER CIMAR ANTÁRTICO VISITAN INACH EN PUNTA ARENAS ANTES DE ZARPAR A BORDO DEL ROMPEHIELOS VIEL

​La campaña científica evaluará por primera vez las capacidades del rompehielos Almirante Óscar Viel en aguas antárticas.

inach

Personal científico y académico de la Universidad de Concepción, Universidad Austral de Chile y especialistas del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) visitaron el Laboratorio Embajador Jorge Berguño Barnes del Instituto Antártico Chileno (INACH) en Punta Arenas, en el marco del inicio del primer crucero CIMAR 1 Antártico.

La campaña corresponde a la primera travesía antártica del tradicional programa de Cruceros de Investigación Científico-Marina en Áreas Remotas (CIMAR), coordinado por el Comité Oceanográfico Nacional (CONA) y el SHOA. El rompehielos Almirante Óscar Viel zarpará esta semana desde la capital regional con una veintena de investigadores de distintas instituciones del país.

Durante la visita, los equipos conocieron las capacidades científicas instaladas en Magallanes, incluyendo el microtomógrafo para estudios de kril antártico y fósiles, los laboratorios de Biología Molecular y Microscopía, además del glider SeaExplorer, instrumento capaz de perfilar la columna de agua hasta 1.000 metros de profundidad. También recorrieron los acuarios subantártico y antártico, donde se mantienen especies bajo condiciones controladas para investigación.

El investigador del INACH, Dr. Marcelo González, destacó que el Instituto se ha consolidado como un actor relevante dentro del ecosistema científico regional, mientras que el académico Leonardo Castro valoró la calidad de la infraestructura y el equipamiento disponible en Punta Arenas.

La campaña CIMAR 1 Antártico será una experiencia piloto para evaluar las capacidades del Viel como plataforma de investigación en la región polar, con 23 integrantes distribuidos en nueve proyectos que abarcan geología marina, física, química y biología del océano Austral.

Para el INACH, que forma parte activa del CONA, esta instancia refuerza el rol de Punta Arenas como puerta de entrada al Continente Blanco y consolida al Laboratorio Jorge Berguño como espacio clave de colaboración científica nacional e internacional.



EQUIPOS CIENTÍFICOS MANTIENEN ALERTA ACTIVA PARA DETECTAR LA EVOLUCIÓN DE LA GRIPE AVIAR EN ESPECIES ANTÁRTICAS

SUBSIDIO LEASING HABITACIONAL (DS 120): CÓMO FUNCIONA Y QUIÉNES PUEDEN POSTULAR EN MAGALLANES

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS LANZA PROGRAMACIÓN ESPECIAL POR EL MES DE LA MUJER

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

inach

BOMBEROS RESCATAN A GATO ATRAPADO EN ÁRBOL DE LA PLAZA MUÑOZ GAMERO EN PUNTA ARENAS

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CON IA VISUAL CREAN SISTEMA PARA REDUCIR MORTALIDAD EN POST OPERATORIOS

USO DE PANTALLAS EN VACACIONES: CUÁNTO ES DEMASIADO Y CÓMO PONER LÍMITES SALUDABLES