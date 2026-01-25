Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

25 de enero de 2026

PROYECTO INTERNACIONAL POLARIN CONCLUYE EXITOSA PRIMERA CAMPAÑA CIENTÍFICA EN LA ANTÁRTICA DESDE MAGALLANES

El equipo del proyecto Pathopast, liderado por investigadores de universidades de Hong Kong y Reino Unido, cumplió el 100 % de sus objetivos científicos tras 15 días de trabajo en la isla Rey Jorge, operando desde la base Escudero del INACH.

PROGRAMA INTERNACIONAL POLARIN

Tras 15 días de intensas jornadas de trabajo en el Continente Blanco, el equipo de investigadoras e investigadores del programa POLARIN concluyó con éxito su histórica primera campaña científica en la Antártica. El grupo estuvo encabezado por Alexander Williams, de la Universidad de Hong Kong, junto a Roseanna Mayfield, de la Universidad de Nottingham, y Martha Jane Ledger, también de la Universidad de Hong Kong.

Las y los científicos del proyecto Pathopast, que forma parte de la red POLARIN, realizaron la recolección de muestras en lagos de la isla Rey Jorge, además de heces de pingüinos del sector. Para el desarrollo de su trabajo de terreno, el equipo utilizó como centro de operaciones la base “Profesor Julio Escudero”, perteneciente al Instituto Antártico Chileno, logrando cumplir el 100 % de los objetivos planteados en la campaña.

Alexander Williams destacó que la logística y las condiciones climáticas fueron los principales desafíos del trabajo en terreno. “Tuvimos la suerte de poder coordinar nuestro trabajo de campo con excelentes condiciones climáticas. A pesar del esfuerzo de transportar equipo pesado, era imposible ignorar la belleza del paisaje. Afortunadamente, pudimos recolectar todos los testigos de sedimento del lago y las muestras de heces de pingüino que necesitábamos”, señaló.

El proyecto Pathopast plantea que los antiguos depósitos de heces de pingüino constituyen un archivo genético inexplorado de microbios antiguos, presente en los sedimentos de lagos antárticos. Este material permitiría avanzar en el estudio de patógenos históricos del Continente Blanco y comprender a qué enfermedades han estado expuestos los pingüinos a lo largo del tiempo.

Según explicó Williams, este tipo de investigación puede entregar información clave sobre la vulnerabilidad de los ecosistemas antárticos frente a enfermedades actuales, aportando tanto a la conservación de la Antártica como a la comprensión de riesgos para la salud global. Durante su permanencia en la isla Rey Jorge, el equipo también destacó el apoyo logístico y científico brindado por la base Escudero, considerada un punto estratégico para la ciencia nacional e internacional.

POLARIN es una red internacional de infraestructuras y servicios de investigación polar que integra estaciones científicas, buques, observatorios y repositorios de datos en ambos polos. En este contexto, el INACH cumple un rol central como organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y promoviendo la divulgación del conocimiento antártico a la ciudadanía.


inach_edu_2

EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN INACH DESTACA ROL EN LA FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD ANTÁRTICA NACIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO INICIA RENOVACIÓN DE CAMILLAS CLÍNICAS EN CESFAM MATEO BENCUR Y SAR DAMIANOVIC

Leer Más

​La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.

​La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.

RENOVACIÓN MOBILIARIO CLÍNICO (2)
nuestrospodcast
Foto Paquetería CorreosChile

CORREOSCHILE HABILITA ENVÍOS GRATUITOS PARA APOYAR A COMUNAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
PROGRAMA INTERNACIONAL POLARIN

PROYECTO INTERNACIONAL POLARIN CONCLUYE EXITOSA PRIMERA CAMPAÑA CIENTÍFICA EN LA ANTÁRTICA DESDE MAGALLANES

AMIGO DE LA FAMILIA 25 DE ENERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
OJO CON LA CULTURA 3

LANZAMIENTO DE LIBRO SOBRE EL CERRO DE LA CRUZ Y CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS DE CHILOÉ MARCAN NUEVO EPISODIO CULTURAL EN MAGALLANES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Almorzando con Checho

SAR MAGALLANES ES LLAMADO A APOYAR EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO