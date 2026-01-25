PROYECTO INTERNACIONAL POLARIN CONCLUYE EXITOSA PRIMERA CAMPAÑA CIENTÍFICA EN LA ANTÁRTICA DESDE MAGALLANES

Tras 15 días de intensas jornadas de trabajo en el Continente Blanco, el equipo de investigadoras e investigadores del programa POLARIN concluyó con éxito su histórica primera campaña científica en la Antártica. El grupo estuvo encabezado por Alexander Williams, de la Universidad de Hong Kong, junto a Roseanna Mayfield, de la Universidad de Nottingham, y Martha Jane Ledger, también de la Universidad de Hong Kong.

Las y los científicos del proyecto Pathopast, que forma parte de la red POLARIN, realizaron la recolección de muestras en lagos de la isla Rey Jorge, además de heces de pingüinos del sector. Para el desarrollo de su trabajo de terreno, el equipo utilizó como centro de operaciones la base “Profesor Julio Escudero”, perteneciente al Instituto Antártico Chileno, logrando cumplir el 100 % de los objetivos planteados en la campaña.

Alexander Williams destacó que la logística y las condiciones climáticas fueron los principales desafíos del trabajo en terreno. “Tuvimos la suerte de poder coordinar nuestro trabajo de campo con excelentes condiciones climáticas. A pesar del esfuerzo de transportar equipo pesado, era imposible ignorar la belleza del paisaje. Afortunadamente, pudimos recolectar todos los testigos de sedimento del lago y las muestras de heces de pingüino que necesitábamos”, señaló.

El proyecto Pathopast plantea que los antiguos depósitos de heces de pingüino constituyen un archivo genético inexplorado de microbios antiguos, presente en los sedimentos de lagos antárticos. Este material permitiría avanzar en el estudio de patógenos históricos del Continente Blanco y comprender a qué enfermedades han estado expuestos los pingüinos a lo largo del tiempo.

Según explicó Williams, este tipo de investigación puede entregar información clave sobre la vulnerabilidad de los ecosistemas antárticos frente a enfermedades actuales, aportando tanto a la conservación de la Antártica como a la comprensión de riesgos para la salud global. Durante su permanencia en la isla Rey Jorge, el equipo también destacó el apoyo logístico y científico brindado por la base Escudero, considerada un punto estratégico para la ciencia nacional e internacional.

POLARIN es una red internacional de infraestructuras y servicios de investigación polar que integra estaciones científicas, buques, observatorios y repositorios de datos en ambos polos. En este contexto, el INACH cumple un rol central como organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y promoviendo la divulgación del conocimiento antártico a la ciudadanía.



