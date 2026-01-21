DESCUBREN UNA IMPRESIONANTE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN PINGÜINOS QUE ANIDAN EN LA ANTÁRTICA

Los pingüinos que anidan en la Antártica hicieron cambios en sus temporadas de reproducción, probablemente en respuesta al cambio climático, según descubrió un estudio que les hizo seguimiento durante una década.

Este hallazgo corresponde a investigadores de la organización Penguin Watch, en la Universidad de Oxford y la Universidad Oxford Brookes (Reino Unido), que analizaron el calendario reproductivo de los pingüinos entre 2012 y 2022.

Resulta que las alteraciones del entorno, como las variaciones en el hielo marino, la productividad y las temperaturas, posiblemente hicieron que estas aves tuvieran que aparearse antes de lo que acostumbraban.

De hecho, en 3 especies de pingüinos que anidan en la Antártica, la temporada reproductiva se adelantó a un ritmo récord en solo 10 años.

¿Qué pasa con los pingüinos que anidan en la Antártica?

Los investigadores hicieron seguimiento a colonias de pingüinos Adelia (Pygoscelis adeliae), Barbijo (P. antarcticus) y Papúa (P. papua). Estas variaban de tamaño desde una docena de nidos, hasta cientos de miles.

Pusieron 77 cámaras time-lapse para observar a 37 colonias en la Antártica y en algunas islas subantárticas y observaron sus temporadas reproductivas. Lo que encontraron fue que las 3 especies se adaptaron.

Los pingüinos papúa fueron los que mostraron un mayor cambio en sus periodos de reproducción, adelantando 13 días en promedio por década. Algunas colonias se adelantaron 24 días, lo que significa el cambio fenológico (alteración en los ciclos naturales) más rápido jamás registrado en un ave.

Por otro lado, los pingüinos adelia y barbijo adelantaron su reproducción un promedio de 10 días en una década.

Las cámaras con las que monitorearon a los pingüinos también contaban con un termómetro para medir las temperaturas en las colonias, lo que reveló que se están calentando 4 veces más rápido (0,3 °C/año) que el promedio antártico (0,07 °C/año).

Esto último hace que las colonias de pingüinos en la Antártica sean uno de los hábitats que más rápidamente se calienta en la Tierra.

¿Es bueno que se adapten?

Si bien estos resultados muestran que los pingüinos tienen la capacidad de sortear los obstáculos del cambio climático para aparearse, no se sabe si estos cambios afectan la tasa de éxito de su reproducción.

Los modelos sugieren que la temperatura es un factor principal, pero también podría ser, por ejemplo, la disponibilidad de presas, y cabe preguntarse cuál es el límite de los pingüinos para adaptarse si es que las temperaturas siguen subiendo.

Además, la respuesta es diferente en cada especie. “Nuestros resultados indican que probablemente habrá ‘ganadores y perdedores del cambio climático’ para estas especies de pingüinos“, explicó en un comunicado el Dr. Ignacio Juárez Martínez, de la Universidad de Oxford/Universidad Oxford Brookes, autor principal de la investigación.

“En concreto, las condiciones cada vez más subpolares de la Península Antártica probablemente favorezcan a los generalistas como los pingüinos papúa, en detrimento de los especialistas polares como los pingüinos barbijo, especializados en kril, y los pingüinos adelia, especializados en hielo”, planteó.

Si algunas especies no prevalecen, esto podría tener graves consecuencias: “los pingüinos desempeñan un papel fundamental en las cadenas tróficas antárticas, y la pérdida de diversidad de pingüinos aumenta el riesgo de un colapso generalizado del ecosistema”, añadió.

La Dra. Fiona Jones, investigadora de la Universidad de Oxford y coautora de la investigación, dijo por su parte que “dado que los pingüinos se consideran un indicador del cambio climático, los resultados de este estudio tienen implicaciones para las especies de todo el planeta“.

“Se necesita un mayor seguimiento para comprender si este avance récord en las temporadas reproductivas de estas especies de pingüinos está afectando su éxito reproductivo”, concluyó.

Referencia: Ignacio Juarez Martinez y otros autores. Record phenological responses to climate change in three sympatric penguin species. Journal of Animal Ecology, 2026.

​



Fuente: biobiochile.cl



​



​



​

