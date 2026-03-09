ESTUDIANTES CHILENOS CONQUISTAN LA ANTÁRTICA: UN VIAJE DE CIENCIA Y AVENTURA

Seis jóvenes estudiantes y tres profesores de Talca, Los Andes y Concepción vivieron una aventura inolvidable tras permanecer una semana en el Continente Blanco. Los destacados alumnos y alumnas, ganadores de la Feria Antártica Escolar 2025, viajaron hasta el corazón de la ciencia polar para conocer de cerca la vida de investigadoras e investigadores, logísticas y logísticos en el extremo sur del planeta.

La expedición, organizada por el Instituto Antártico Chileno (INACH), tuvo como centro de operaciones la base "Profesor Julio Escudero". Desde allí, el grupo tuvo la oportunidad única de visitar otras bases como "Artigas" de Uruguay y "King Sejong" de Corea del Sur, experimentando en primera persona la importancia de la colaboración científica que define la vida en la Antártica.

Además, los estudiantes pudieron maravillarse con la fauna local, avistando pingüinos, focas y diversas formas de vida vegetal. Asimismo, pudieron conocer sectores como las cercanías del glaciar Collins y una colonia de pingüinos ubicada en la isla Ardley. También las y los jóvenes compartieron con la investigadora chilena Jenny Blamey, biotecnóloga de la Universidad de Santiago de Chile, quien es experta en organismos extremófilos y que en un trabajo conjunto con la NASA enviará microorganismos al espacio en un innovador proyecto científico.

"La experiencia resultó ser muy bacán, recorrimos bases, además del glaciar Collins e isla Ardley para ver a la fauna general y a los pingüinos del lugar", comentó Bruno Peralta, del Liceo Comercial de Los Andes.

Asimismo, Javiera Díaz, del Liceo Bicentenario de Cultura y Difusión Artística de Talca, agregó que "ha sido una experiencia maravillosa que voy a recordar por el resto de mi vida. He visto cosas que nunca había visto, paisajes, fauna y conocí bases. Ojalá algún día, no sé cómo, pero voy a tratar de volver". El mismo sentimiento tiene Rodrigo Yáñez, del Colegio Almondale de Concepción.

"La verdad, la he pasado súper bien en Antártica, fue una experiencia inolvidable y me ha cambiado la vida. Me gustaría en algún momento regresar, en el peor de los casos como un pingüino, pero me encantaría regresar", añade Tomás Bravo, del Liceo Bicentenario de Cultura y Difusión Artística de Talca.

"Lo he pasado súper bien en este viaje con mi grupo de estudiantes y se ha transformado en una gran oportunidad de aprendizaje. Hemos podido conocer flora y fauna local, junto a sus relieves. Ha sido una experiencia inolvidable y estoy muy contento de tener la posibilidad de conocer este territorio que pocas personas pueden hacerlo", dice el docente Gonzalo Concha.

Nicolás Zelaya, profesor del Liceo Comercial de Los Andes, señala que "hemos podido disfrutar del continente antártico, navegar por la isla Rey Jorge y disfrutar de los glaciares. En síntesis, ha sido una experiencia sumamente enriquecedora para nosotros".

"Todo lo que vivimos aquí, el trabajo de los científicos, cómo funciona la base y el hermoso paisaje que nos rodea es simplemente sublime. Para mí, ha sido un regalo, ya que fue un sueño de muchos años. Ahora estoy jubilado, pero aún no me han llamado a retiro y pensaba 'ojalá no lo hagan pronto para poder hacer este viaje'", agrega el profesor Alejandro Alarcón.

"Este viaje de una semana no solo premió el esfuerzo de las y los ganadores de la pasada Feria Antártica Escolar, sino que también sembró una semilla de interés por la ciencia y la conservación en la próxima generación de investigadores chilenos. Durante este viaje los alumnos y profesores lograron visualizar la ciencia antártica de primera línea que efectúa nuestro país, pero también fueron testigos de la gran cooperación internacional en este continente", resalta Constanza Jiménez, encargada de Educación del INACH y que fue parte de esta Expedición Antártica Escolar.

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).