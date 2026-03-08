FUNCIONARIAS DEL INACH CONOCEN EN TERRENO AVANCES DEL BOSQUE ANTÁRTICO EN JORNADA POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, funcionarias y estudiantes en práctica del Instituto Antártico Chileno (INACH) participaron en una visita al vivero de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) ubicado en el sector Río de los Ciervos de Punta Arenas. La jornada buscó generar un espacio de encuentro, aprendizaje y bienestar entre trabajadoras de distintas áreas de la institución, permitiéndoles además conocer en terreno los avances del proyecto Bosque Antártico del futuro Centro Antártico Internacional (CAI).

La actividad fue organizada desde el área de Desarrollo Organizacional del INACH. Teresa Farías, psicóloga laboral de esa unidad, explicó que la iniciativa forma parte de un proyecto que busca acercar el trabajo científico y de desarrollo institucional a quienes cumplen funciones administrativas, técnicas y profesionales dentro del Instituto. Según señaló, este tipo de instancias también contribuye a fortalecer el clima laboral y prevenir riesgos psicosociales al fomentar la interacción entre distintas áreas.

Durante la visita, las participantes recorrieron las instalaciones del vivero y conocieron el proceso de producción de árboles destinados a iniciativas de reforestación. Alfredo Colivoro, viverista de CONAF, explicó que el trabajo que se realiza en el lugar permite preparar especies que posteriormente son utilizadas en proyectos vinculados a la comunidad, valorando además este tipo de actividades que acercan a las personas a la naturaleza.

La jornada incluyó también una presentación de la Dra. Cristine Trevisan, paleobotánica e investigadora del Departamento Científico del INACH, quien expuso los avances del proyecto Bosque Antártico del CAI, iniciativa que el Instituto desarrolla desde 2019. El proyecto busca recrear y estudiar especies vegetales que formaron parte de antiguos ecosistemas del Continente Blanco, en una época en que la Antártica y la Patagonia permanecían conectadas antes de la separación de los continentes.

Actualmente, el proyecto mantiene cerca de 15 especies y entre 380 y 400 individuos de plantas cultivadas, las que han sido aclimatadas y cuidadas en distintas etapas del proceso. Desde el INACH destacan que estos avances permiten proyectar el desarrollo científico y educativo del futuro Centro Antártico Internacional, reforzando además el rol de la Región de Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y como un polo de investigación antártica para el país.

