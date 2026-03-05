COMENZÓ EL PERIODO DE INSCRIPCIÓN A LA PAES DE INVIERNO 2026, ADMISIÓN 2027

Ayer miércoles 4 de marzo, a las 09:00 horas, comenzó el proceso de inscripción a la PAES de invierno 2026, admisión 2027, que estará disponible en la plataforma destinada para ello en demre.cl y en acceso.mineduc.cl hasta el martes 17 del mismo mes, a las 13:00 horas, o hasta que se completen los 50 mil cupos disponibles.

Recordemos que la aplicación invernal de las pruebas de admisión universitaria se realizará el lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de junio, y es más acotada: está destinada exclusivamente para las y los egresados de enseñanza media en 2025 o en años anteriores, que tengan su Licencia de Enseñanza Media y/o su Certificado Anual de curso de egreso (4º medio, 2º medio adultos, o 3º nivel medio adultos TP), o reconocimientos de estudios en el extranjero.

Es importante considerar que los puntajes vigentes para postular a las universidades del Sistema de Acceso centralizado en la admisión 2027 son los obtenidos en las PAES de invierno y regular rendidas en 2025 y 2026, lo que permite a las y los postulantes combinar sus mejores resultados en cada una de las pruebas.

Las y los interesados en rendir esta PAES pueden inscribir entre una y cinco pruebas, y el valor que deberán pagar dependerá de esa cantidad: una prueba cuesta $ 17.500; dos pruebas, $ 32.000, y tres o más pruebas, $ 46.500. Los días de la aplicación de las pruebas solo se podrán rendir las pruebas que fueron inscritas.

Al inscribir la PAES de Competencia Matemática 1 (M1) se podrá registrar gratis la PAES de Competencia Matemática 2 (M2). Lo mismo si se hace al revés: si se inscribe la PAES M2, se podrá sumar sin costo la PAES M1.

El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, señaló que “la aplicación por quinto año consecutivo de la prueba en invierno la consolida como una opción valorada por las personas que desean ingresar a la educación superior y que reduce la ansiedad que este proceso conlleva, ya que tienen dos oportunidades al año para rendir esta prueba que es un requisito para el ingreso a las universidades del Sistema de Acceso”.

Por su parte, el jefe del Área de Relaciones Institucionales del DEMRE de la Universidad de Chile, Claudio Vargas, llamó a las y los interesados en rendir la PAES de invierno a informarse sobre si la carrera que quieren estudiar solicita la PAES de Matemática 2 (M2): “es importante que revisen, como referencia, la lista preliminar de carreras que exigen rendir la PAES M2, para que la inscriban. Mucho ojo, porque en la Oferta Definitiva de Carreras, Vacantes y Ponderaciones, que se publicará el 24 de septiembre de este año, se pueden sumar otras carreras que soliciten esta prueba, por eso, para los interesados en estudiar carreras vinculadas con la matemática, la ciencia, la tecnología, la ingeniería e incluso la salud es mejor inscribirla y asegurarse”, insistió.

Fechas importantes

Desde el 23 de enero están publicados en demre.cl los temarios de la PAES de invierno, útiles para quienes quieran iniciar su preparación para rendir las pruebas.

Las otras fechas importantes del proceso son:

Inscripción a la PAES de invierno: desde las 09:00 horas del 4 de marzo hasta las 13:00 horas del 17 del mismo mes (o hasta agotar los 50 mil cupos disponibles).

Rendición PAES de invierno: 15, 16 y 17 de junio.