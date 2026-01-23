Punta Arenas,
23 de enero de 2026

RECONOCIMIENTO EXALUMNOS DESTACADOS 2025 INACAP PUNTA ARENAS

Se reconoce el rol e impacto, que a diario generan en nuestra región, los titulados de INACAP que han destacado por su desempeño laboral, espíritu emprendedor y liderazgo.

GRUPAL INACAP

Hay historias que no se cuentan solo para aplaudir logros, sino para reconocernos en ellas y recordar lo importante que es atreverse a dar el paso para transformar nuestro futuro.


CATEGORÍA DESEMPEÑO LABORAL

 
Francisca Maldonado Pérez ex alumna de ingeniería Industrial

 
Titulada el año 2019, destacada en la categoría desempeño laboral por su liderazgo estratégico en el desarrollo de la logística de energías renovables en magallanes y su rol pionero en un sector altamente masculinizado. su trayectoria profesional ejemplifica la excelencia técnica, la visión estratégica y el compromiso con la innovación productiva que promueve Inacap.

 
Posee 6 años de experiencia en logística, enfocada en la compleja coordinación de operativas para cargas con sobredimensión, un factor logístico crucial para grandes proyectos industriales. desde 2019, su rol como Customer Service Projects es vital para la construcción de la planta piloto Haru Oni de HIF, coordinando la logística local de carga general y sobredimensionada.

 
Su participación como miembro del comité de clima y cultura de vida de Ulog demuestra que su excelencia profesional se complementa con un liderazgo ético y un compromiso por la mejora continua del entorno laboral.



CATEGORÍA EMPRENDIMIENTO

 
Miguel Cárcamo Soto ex alumno de Ingeniería en Administración de Empresas.

 
Ha sido seleccionado como ganador al reconocimiento “exalumno destacado de Inacap sede punta arenas” por presentar la combinación de éxito empresarial regional, compromiso social integral, innovación y retribución activa a la comunidad educativa.

 
Creación de más de 15 puestos de trabajo en una región con desafíos de empleabilidad. su empresa, Teslak, es un proveedor esencial para proyectos de gran envergadura regional y nacional, incluyendo las viviendas sociales y, crucialmente, el aeropuerto de Puerto Williams.

 
El plan de inversión de $1.5 millones de dólares para 2026-2027 es una señal inequívoca de compromiso de capital y crecimiento futuro en la región, un factor que elevó su postulación sobre emprendimientos de menor escala.

 
Los logros de Miguel con Teslak lo sitúa como un líder regional indiscutible. sin embargo, lo que realmente distingue su elección es la coherencia de sus acciones: su compromiso con el sello "40 horas", su activa política de responsabilidad social empresarial y reciclaje, y su constante vinculación con Inacap a través de charlas y ferias laborales.

educacionsuperior

RECONOCIMIENTO EXALUMNOS DESTACADOS 2025 INACAP PUNTA ARENAS

