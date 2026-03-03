MOP INVITA A PARTICIPAR EN LA TERCERA VERSIÓN DEL CONCURSO FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN EN RECURSOS HÍDRICOS

La Dirección General de Aguas del MOP inició la convocatoria para el tercer concurso del Fondo para la Investigación, Innovación y Educación en Recursos Hídricos (FIIE), el cual financiará investigaciones que permitan generar medidas que mejoren el acceso, la gestión y la sustentabilidad del agua en las cuencas del país.

El presupuesto para el 2026 es de ciento sesenta y seis millones setecientos setenta y seis mil pesos, orientado a financiar iniciativas de recuperación y protección de fuentes naturales para mejorar la calidad y cantidad del agua; soluciones para garantizar el acceso al agua potable y saneamiento; gestión sustentable de aguas en ecosistemas prioritarios; nuevas fuentes y reutilización de aguas integrando soluciones basadas en la naturaleza, desalinización, recarga de acuíferos y cosecha de aguas lluvias; infraestructura y tecnologías ecohidrológicas; fortalecimiento de la gobernanza del agua en cuencas; y proyectos en soluciones basadas en la naturaleza y educación hídrica, impulsando sistemas rurales sostenibles y una nueva cultura del agua.

El director general de Aguas del MOP, Rodrigo Sanhueza, señaló que "el concurso FIIE nos permite financiar iniciativas que ayuden a mejorar la seguridad hídrica del país en sus cuatro dimensiones: agua para consumo humano, preservación ecosistémica, desarrollo productivo sustentable y resiliencia para enfrentar los impactos del cambio climático. Recordar que el FIIE nació con el objetivo de contar con un fondo específico para desarrollar soluciones innovadoras en temas de recursos hídricos y que también sirvan como insumo para elaborar los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en Cuencas, de los cuales dos ya han sido sometidos a Consulta Ciudadana".

Las bases del concurso FIIE están publicados en la página web dga.mop.gob.cl y https://fondos.gob.cl/ficha/dga/fiie/ . El período de preguntas finalizará este viernes 6 de marzo a las 23:59 horas y la publicación de las respuestas se hará el viernes 20 de marzo. Mientras que el cierre de las postulaciones será el domingo 26 de abril, para luego evaluar y adjudicar los proyectos ganadores el 16 de junio próximo. Los proyectos deberán ser ejecutados durante 2026.

El jurado lo conforman 9 miembros que representan al Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección General de Aguas, de los ministerios de Medio Ambiente, Ciencia, Agricultura y Educación; CORFO, Asociación de Gobernadores y Gobernadoras y Asociaciones de Municipalidades.

Destacó el Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, que entre los criterios a evaluar, se considerará la vulnerabilidad social e hídrica y ante el cambio climático; la población beneficiada e impactada directamente por el proyecto; la factibilidad técnica de ejecución del proyecto; coherencia con el Plan de Adaptación al Cambio Climático; el aporte financiero del proponente, consistencia técnica y económica, y la coherencia con las instancias formales de gobernanza del agua a nivel de la cuenca.

Convocatorias anteriores





En la primera versión FIIE 2024 se presentaron 18 proyectos, y se adjudicaron fondos a dos iniciativas: 14 millones de pesos a la Fundación un Alto en el Desierto, para desarrollar una propuesta de reciclaje de aguas grises mediante biofiltración en establecimientos educacionales y en hogares de la Región de Coquimbo, localizados en áreas con condiciones críticas en materia hídrica; y 15 millones 525 mil pesos al Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) para la caracterización biológica, física y química del humedal de desembocadura Salinas de Huentelauquén. Ambos trabajos están disponibles en el sitio web de la DGA, sección Biblioteca Digital en Documentación Técnica.

Mientras que en la segunda convocatoria 2025, se recibieron 47 postulaciones, de las cuales 35 fueron declaradas admisibles y de ellas 22 obtuvieron el puntaje necesario para ser evaluadas. Finalmente, el jurado adjudicó casi 166 millones de pesos para el desarrollo de 6 iniciativas.

