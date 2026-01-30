BUQUE SARGENTO ALDEA RECALA EN MAGALLANES PARA CARGAR MATERIALES CLAVE PARA INICIAR CONSTRUCCIÓN DE MUELLE ANTÁRTICO EJECUTADO POR LA DOP

Para realizar la carga estratégica de materiales de construcción destinados a la Antártica Chilena, el buque multipropósito Sargento Aldea se encuentra en Magallanes, tras recalar en Punta Arenas, en el marco de la Operación Soberanía, iniciativa que permite dar inicio a la ejecución del nuevo muelle en Bahía Fildes, proyecto a cargo del Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Obras Portuarias (DOP).



La nave zarpó desde la Base Naval de Talcahuano, en una partida encabezada por el Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a la Ministra de Defensa, Adriana Delpiano, y el Comandante en Jefe de la Armada, almirante Fernando Cabrera, reforzando el carácter estratégico y de Estado de esta operación logística.



Desde Punta Arenas, principal puerta de entrada chilena al continente blanco, el Sargento Aldea continuará su navegación hacia Bahía Fildes, en la isla Rey Jorge, donde se concentrarán las labores de descarga y el inicio de las faenas constructivas.



Infraestructura estratégica para la Antártica Chilena



El proyecto de infraestructura portuaria en Bahía Fildes considera una inversión sectorial de $27.806 millones y se ejecutará en tres etapas, ajustadas a las ventanas operativas entre noviembre y marzo, incorporando criterios de ingeniería extrema y altos estándares ambientales.



La primera etapa contempla la construcción de un muelle operativo de 47 metros de largo y 22,5 metros de ancho, además de una explanada de apoyo portuario de 1.600 m², diseñada para mejorar sustantivamente las capacidades logísticas, científicas y operativas en la zona.



El director nacional de Obras Portuarias, Ricardo Trigo, destacó el alcance del proyecto y el rol del Estado en territorios extremos: “La Dirección de Obras Portuarias cumple una misión estratégica donde los privados no llegan. Construir infraestructura portuaria en la Antártica no es una opción, es una responsabilidad de Estado, y este proyecto refleja el compromiso de la DOP con todo el territorio nacional, incluyendo su dimensión antártica”.



Por su parte, el director regional de Obras Portuarias de Magallanes, Jorge Valdebenito, subrayó la relevancia de la escala en Punta Arenas: “La recalada del Sargento Aldea en Magallanes es un hito logístico fundamental. Desde aquí se articula el despliegue de materiales y equipos que permitirán iniciar las obras en Bahía Fildes, consolidando a Punta Arenas como plataforma logística clave para la Antártica”.



Incluyendo el presente viaje, la armada ha trasportado más de 3.000 Toneladas de materiales para la ejecución del muelle, faenas que se extenderán hasta marzo del presente año, con el apoyo adicional de los buques de la armada Galvarino y Janequeo, donde se considera el transporte de muros prefabricados de hormigón, tablestacas metálicas (estructuras de acero que conforman la estructura perimetral del muelle a desarrollar), y rellenos granulares para el muelle.



Presencia permanente y visión de largo plazo



“El nuevo muelle permitirá modernizar las capacidades portuarias chilenas en el continente blanco, fortaleciendo el apoyo a la Armada, Fuerza Aérea, Instituto Antártico Chileno (INACH) y a las bases permanentes, además de mejorar las condiciones de seguridad para las personas que operan en uno de los entornos más exigentes del planeta”, afirmó el seremi del MOP Magallanes José Luis Hernández.



Las obras se extenderán hasta marzo de 2028, consolidando a Chile como plataforma logística y científica de alcance internacional, y reforzando su presencia geopolítica en la Antártica con una visión de Estado de largo plazo.









