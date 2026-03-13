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13 de marzo de 2026

CONSEJERO RODOLFO ARECHETA ABORDA FIN DEL GOBIERNO DE BORIC Y EXPECTATIVAS ANTE MANDATO DE KAST

Buenos días región.

rarecheta

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el consejero regional Rodolfo Arecheta Baleta se refirió al término del gobierno del presidente Gabriel Boric y al inicio del mandato de José Antonio Kast, realizando un balance crítico de la actual administración y planteando expectativas respecto de la futura conducción del país.

Durante la conversación, Arecheta sostuvo que “fue un gobierno bastante malo en general y fracasó en sus propios términos”, apuntando a distintos episodios que, a su juicio, marcaron la gestión del Ejecutivo. Entre ellos mencionó los procesos constitucionales fallidos, el caso Monsalve, la discusión en torno al litio y el bajo crecimiento económico durante el período.

El consejero también cuestionó algunas de las reformas impulsadas por el gobierno, señalando que “querían cambiar el sistema de AFP y lo profundizaron”. Asimismo, afirmó que “fracasaron políticamente, para que hablar en temas electorales le pasaron la cámara de diputados, del senado y la presidencia al sector que dicen detestar”.

En relación con el inicio del nuevo mandato presidencial, Arecheta indicó que uno de los principales desafíos será garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos públicos, enfatizando la necesidad de que las políticas y programas estatales tengan un impacto directo en la ciudadanía. En ese sentido, planteó que la prioridad debe ser “que lo recursos lleguen a las personas que lleguen a la gente”, agregando que se espera una administración marcada por la probidad, el combate a la corrupción y estándares de gestión elevados.

El consejero regional también abordó la relevancia del PEDZE, la Política Especial de Zonas Extremas, iniciativa que contempla un plan de proyectos para Magallanes durante los próximos diez años. En este contexto, señaló que “este gobierno debería tener una prioridad mas aterrizada y real en torno a los problemas de las personas”, destacando además la importancia de fortalecer la coordinación entre el Gobierno Regional y la administración central.

Finalmente, Arecheta planteó que para avanzar en los proyectos estratégicos de la región será clave la articulación institucional entre el Gobierno Regional y el Ejecutivo, a través de la delegación presidencial, de manera de impulsar iniciativas que respondan a las necesidades concretas de la comunidad magallánica.



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