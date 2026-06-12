CAMPAÑA DE INVIERNO: AUTORIDADES REFUERZAN LLAMADO A VACUNARSE Y ACERCAN ESTE PROCESO A LA COMUNIDAD MEDIANTE VACUNATORIO MÓVIL

En medio de las bajas temperaturas y las nevadas que han marcado los últimos días en Punta Arenas, el sector salud continúa desplegando nuevas alternativas para acercar la vacunación a la comunidad y facilitar el acceso a la protección frente a las enfermedades respiratorias.



Con este objetivo, autoridades regionales y equipos de salud visitaron esta mañana el vacunatorio móvil instalado en el centro de la ciudad, instancia en la que incentivaron a los grupos de riesgo a vacunarse oportunamente, especialmente ante el aumento de la circulación de diversos virus respiratorios propio de esta época del año.



Durante la actividad, las autoridades dialogaron con el equipo extramural de Atención Primaria de Salud (APS) de Punta Arenas a cargo del operativo. Asimismo, se entregó información sobre la circulación de virus respiratorios en la región, los avances de la campaña de vacunación y las distintas medidas implementadas por la red de salud para enfrentar el aumento de enfermedades respiratorias durante la temporada invernal. Del mismo modo, se reforzó el llamado a la ciudadanía a sumarse a la campaña #TeamCuidarnos impulsada por el Ministerio de Salud, promoviendo conductas preventivas para proteger la salud individual y colectiva.



La Jefa del Departamento de Salud Pública de la Seremi de Salud, Vivian Garay, destacó la importancia de acercar las vacunas a la comunidad mediante estrategias territoriales como la del vacunatorio móvil. “Estamos preocupados porque tenemos algunos grupos de riesgo con coberturas muy bajas, entre ellos están los adultos mayores de 60 años y más, que está en un 53%, que es una población vulnerable que tiene riesgo de hospitalización ante cuadros respiratorios, y también tenemos algunos grupos como son los niños y niñas de 6 meses a 5 años, también están con una cobertura de un 61%”.



Agregó que actualmente, en nuestra región circulan virus respiratorios como Influenza B, Virus Respiratorio Sincicial (VRS) y Rinovirus. Además, la influenza A ya está circulando a nivel nacional, por lo que es cuestión de tiempo para que aumente su presencia en la región. “Por ello, estamos reforzando las estrategias de vacunación a través del vacunatorio móvil y realizando un llamado a las familias para que acudan a inmunizar a quienes forman parte de los grupos de riesgo. Existen múltiples puntos disponibles, como los CESFAM y hospitales, el vacunatorio del IST en Zona Franca, cuyos equipos, junto a la Atención Primaria de Salud, realizan una importante labor para acercar la vacunación a la comunidad”, detalló.



El Seremi de Gobierno, Ángel Roa, indicó: “Queremos hacer un llamado, especialmente a los adultos mayores, ya que es donde presentamos los porcentajes más bajos con cerca de un 53% de cobertura, es decir, uno de cada dos adultos mayores hoy día está vacunado y justamente contamos con esta opción del vacunatorio móvil. Sabemos que muchas veces para los adultos mayores es difícil tal vez acercarse a algún lugar de vacunación, pero este móvil permite que también nosotros podamos acercar este proceso. Así que los invitamos a informarse y estar atentos a las redes sociales, dónde va a estar la información de los lugares de vacunación”.

Consultado por la inyección de recursos desde el Servicio de Salud Magallanes a establecimientos de salud, Rodrigo Manríquez, jefe (s) del departamento de Atención Primaria del organismo, comentó que estos ascendieron a más de 500 millones de pesos, considerando subtítulos para contratación de personal y compra de insumos. “Los recursos por campaña de invierno ya fueron distribuidos a toda la Red Asistencial, en tanto hospitales de alta, mediana y baja complejidad; además de las corporaciones municipales de Punta Arenas y Puerto Natales, a fin de fortalecer la atención primaria, mediante extensión horaria de la sala de salud respiratoria, reforzamiento de SAPU y otras estrategias como la de vacunación”, indicó el profesional.



Respecto de los recursos para hospitales, Rodrigo Manríquez, consignó que estos están destinados a fortalecer las diferentes estrategias hospitalarias como habilitación y complejización de camas y reforzamiento Unidades de Emergencia Hospitalaria, entre otros. Así mismo, el representante del Servicio de Salud, efectuó un llamado e invitación a la comunidad a reforzar la vacunación, “y obviamente hacer un buen uso de la red, porque si bien, existe un aumento de recursos humanos en las urgencias, el aumento de la demanda también hace que los tiempos de espera aumenten un poco, por lo tanto, si existen enfermedades respiratorias leves, pueden asistir a los SAPU de cada CESFAM y también al SAR”, acotó.



Cobertura de vacunación y circulación viral



Respecto de la campaña de vacunación contra la influenza, la región registra al 10 de junio una cobertura de 69,65%, equivalente a 68.340 personas. Por otra parte, la inmunización contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS) en lactantes presenta una cobertura regional de 91,45%.



En relación con la circulación viral, el informe correspondiente a la Semana Epidemiológica N°22, comprendida entre el 31 de mayo y el 6 de junio de 2026, muestra una positividad de 44% en los laboratorios centinela de la región, cifra superior al 40% observado la semana anterior. Predominó la circulación de influenza B (54,5%), seguida por rinovirus (22,7%), metapneumovirus (13,6%), adenovirus (4,5%) y Virus Respiratorio Sincicial (4,5%).



Asimismo, las consultas de urgencia por causas respiratorias representaron un 39,5% del total de atenciones de urgencia registradas en la región, manteniéndose en niveles elevados durante las últimas semanas.







