ALCALDE RADONICH DESTACA IMPACTO ECONÓMICO DE LAS ACTIVIDADES DE INVIERNO Y PROYECTA FORTALECER LA OFERTA TURÍSTICA DE PUNTA ARENAS

Un positivo balance de las actividades desarrolladas durante la temporada de invierno realizó este martes el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, durante una entrevista concedida al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde además abordó las medidas municipales frente a las bajas temperaturas, el avance del nuevo Plan Regulador Comunal y diversas iniciativas impulsadas por el municipio.

Respecto a las intensas heladas que afectan a la ciudad, el jefe comunal explicó que el municipio ha debido reforzar las labores preventivas para mantener las principales vías transitables.

"En un día normal con una pasada con las camionetas y los camiones da para 180 kilómetros y un poquito más de la trama urbana. Estamos hablando de sobre 900 kilómetros de trama urbana. Por tanto, no es que todas las calles se salen, es imposible, en ninguna ciudad del mundo se hace. Las calles que se salan son las principales vías donde pasa la locomoción colectiva, las principales vías de bajada y algunas calles importantes con pendientes", señaló.

Asimismo, reiteró el llamado a la comunidad a colaborar con la limpieza de las veredas para evitar accidentes producto de la escarcha.

"La sal no tiene efecto en la nieve, que quede súper claro, es sobre el hielo. Hay gente que tira sal en la nieve como que esta era la solución; no. La nieve se despeja y sobre eso se tira sal para que no se congele después", precisó.



Balance de las actividades de invierno



Uno de los principales temas abordados fue el balance de la temporada invernal, que incluyó el Festival de las Luces, Patagonia Live Festival, el tradicional Chapuzón del Estrecho y el Carnaval de Invierno.

El alcalde sostuvo que las actividades superaron ampliamente las expectativas de convocatoria.

"Calculamos cerca de entre 100 y 120 mil personas que recorrieron esta hermosa actividad que incluía desde Sarmiento hasta la Plaza de Armas", indicó sobre el Festival de las Luces.

Respecto al concierto de Los Bunkers y al Carnaval de Invierno, agregó que "Los Bunkers calculamos 40 mil personas junto con Carabineros (...) y los dos días de Carnaval calculamos cerca de 55 mil personas en ambas jornadas".

Radonich destacó especialmente el impacto económico generado para la ciudad durante esos días.

"Lo que calculamos en esos días, solamente que fueron dos semanas, fue que entraron a la economía local más de 1.200 millones de pesos extra en cafeterías, en ventas, en hoteles, en todo lo que significa el comercio vinculado con la invernada. Este es un gran aporte en momentos donde la economía sabemos que no está tan buena", afirmó.

Añadió que el objetivo es consolidar a Punta Arenas como un destino turístico de invierno.

"Fue bueno para los vecinos, que lo pasamos bien acá en Punta Arenas, pero para los que llegaron fue importante que nos vieran como un lugar para que los chilenos vengan de vacaciones de invierno; un lugar seguro, con actividades bonitas, pero además con muchas ofertas turísticas", sostuvo.



Llamado al comercio y reconocimiento al sector privado



Durante la entrevista, Radonich también destacó el aporte de las empresas privadas en la organización de los eventos, señalando que muchas de las iniciativas no serían posibles únicamente con recursos municipales.

"Si no es por la empresa privada no podemos tener este estándar", afirmó, agradeciendo el respaldo de diversas empresas e instituciones.

Además, invitó al comercio local a adaptarse al crecimiento de este tipo de eventos.

"Creo que demostramos a los locales de Punta Arenas que sí podemos cambiar un poco la historia (...) El que abrió le fue bien, el que no se lo perdió. No podemos obligarlo (...) Espero que la próxima vez entendamos que van a ir cien mil tantas personas y que de a poco vayamos cambiando la mentalidad", expresó.



Plan Regulador: "El actual no es malo, es muy malo"



Otro de los temas centrales fue el proceso de actualización del Plan Regulador Comunal, instancia que actualmente se encuentra en etapa de participación ciudadana.

El alcalde fue especialmente crítico con el instrumento vigente.

"El Plan Regulador actual no es malo, es muy malo, pésimo, y se hizo de una forma tan extraña", manifestó, ejemplificando que existen inmuebles ubicados en la Costanera que figuran como bodegas, impidiendo actualmente el funcionamiento de locales comerciales.

En esa línea, explicó que el municipio solicitó ampliar la tercera etapa del proceso para incorporar nuevas instancias de diálogo con el Concejo Municipal, servicios públicos, empresas sanitarias y de servicios básicos, además de las juntas de vecinos.

A juicio de Radonich, el futuro instrumento debe proyectar el crecimiento urbano de la ciudad pensando en las próximas décadas.

"A mí juicio quedó corto lo que nos está proponiendo la consultora. (...) Es fundamental que este diseño abarque esta ciudad del futuro, pensando en 30 años más (...) que la ciudad tenga calles claritas y por ahí pasen los servicios básicos", sostuvo.



Nuevas inscripciones municipales



Finalmente, el alcalde informó la apertura del proceso de inscripción para los regalos de Navidad destinados a niños entre 0 y 10 años, trámite que permanecerá abierto hasta el 18 de septiembre.

Asimismo, anunció la incorporación de 300 nuevos cupos para talleres gratuitos dirigidos a adultos mayores, incluyendo nuevas actividades de yoga y caminatas, además de la reanudación de los talleres culturales municipales.

"Estamos muy contentos porque finalmente estamos hablando de más de 5.000 vecinos que están todos los días trabajando en los diferentes talleres que tiene la municipalidad para todas las edades", concluyó.



