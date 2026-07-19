TEMPORAL REABRE EL DEBATE SOBRE EL DISEÑO ESTRUCTURAL FRENTE A LOS FUERTES VIENTOS EN CHILE

Los efectos del sistema frontal que afecta a gran parte del país, con fuertes vientos, lluvias y marejadas, reabrieron el debate sobre la importancia del diseño estructural frente a este tipo de eventos. La discusión tomó fuerza luego de que el viento desprendiera gran parte de la techumbre de la escuela modular de Punta de Parra, en la comuna de Tomé, Región del Biobío, en medio de la emergencia preventiva decretada en diez regiones.

Frente a este escenario, especialistas destacaron la actualización de la Norma Chilena NCh432 sobre cargas de viento, presentada en 2025, la que busca entregar criterios más actuales para el diseño estructural. Entre sus principales cambios se encuentra la incorporación de información proveniente de 36 estaciones meteorológicas con registros de largo plazo, además de una zonificación climática más detallada y un método simplificado para construcciones de menor tamaño.

El ingeniero civil estructural Carlos Peña, integrante de la Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales (AICE) y del comité que trabajó en la actualización de la norma, señaló que el proceso permitió revisar la información disponible y mejorar los criterios para evaluar el comportamiento del viento en las distintas zonas del país. Agregó que, ante fallas en cubiertas o estructuras livianas, también es necesario revisar cómo fueron diseñadas y verificadas esas construcciones.

Por su parte, el presidente de AICE, Jorge Tobar, afirmó que el diseño frente a cargas de viento debe formar parte de una visión más amplia sobre la seguridad estructural en Chile. Indicó que, además de los sismos, las construcciones deben responder adecuadamente a fenómenos como lluvias intensas, marejadas y fuertes ráfagas, por lo que contar con normas técnicas actualizadas contribuye a mejorar el desempeño de las obras frente a eventos extremos.





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