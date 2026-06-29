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29 de junio de 2026

SOCIEDAD AUSTRAL DE DEBATE ABRE INSCRIPCIONES PARA SU CAMPAMENTO DE INVIERNO 2026 EN PUNTA ARENAS

​La actividad gratuita se realizará entre el 6 y el 9 de julio en la Universidad de Magallanes y está dirigida a personas desde los 14 años interesadas en el debate competitivo.

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La Sociedad Austral de Debate (SAUD) realizará su primer Campamento de Invierno entre el lunes 6 y el jueves 9 de julio, ofreciendo una alternativa formativa para las vacaciones de invierno. La iniciativa contempla talleres sobre debate competitivo y entrenamientos prácticos, con el objetivo de acercar esta disciplina a nuevos participantes.

La convocatoria está abierta a personas desde los 14 años, incluyendo estudiantes, docentes, apoderados y jueces de debate. Según la organización, la actividad busca democratizar el acceso al conocimiento sobre el debate competitivo y entregar herramientas a quienes están dando sus primeros pasos en esta disciplina.

El campamento se desarrollará entre las 15:00 y las 17:00 horas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes. La primera jornada estará enfocada en la enseñanza teórica del formato WSDC, utilizado en competencias internacionales de debate, mientras que las sesiones posteriores estarán destinadas a la realización de debates prácticos.

La actividad fue presentada durante la ceremonia de premiación de la Liga de Otoño SAUD 2026 por las estudiantes Sofía Sánchez y Denise Ferreira, quienes lideran la iniciativa con el respaldo de la Sociedad Austral de Debate. La participación es gratuita y las inscripciones pueden realizarse escribiendo al correo [email protected] o mediante la cuenta de Instagram @fu.saud.


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