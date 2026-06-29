AYSÉN Y MAGALLANES COORDINAN TRABAJO PARA FORTALECER EL DESARROLLO CIENTÍFICO EN LA MACROZONA AUSTRAL

Representantes de las regiones de Aysén y Magallanes participaron en la primera sesión 2026 del Comité de Coordinación Macrozonal (CCM), instancia organizada por el Nodo Ciencia Austral, el Nodo Antártico y el Nodo Laboratorio Natural Subantártico, junto a las Secretarías Regionales Ministeriales de Ciencia de ambas regiones. El encuentro reunió a más de 60 integrantes del ecosistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI).

Durante la jornada se presentaron las prioridades definidas en las hojas de ruta elaboradas por los tres nodos, iniciativas financiadas por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). Posteriormente, los asistentes participaron en un taller de trabajo colaborativo para identificar desafíos comunes y proponer acciones que fortalezcan la coordinación entre instituciones públicas, universidades, centros de investigación y organizaciones vinculadas al ámbito científico.

El director del Nodo Ciencia Austral, Juan Carlos Aravena, señaló que esta instancia busca consolidar las redes de colaboración construidas durante los últimos años, con el objetivo de que el conocimiento generado en Aysén y Magallanes contribuya al desarrollo de los territorios y apoye la toma de decisiones basada en evidencia.

Por su parte, el seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Magallanes y de la Antártica Chilena, Carlos Olave, destacó la participación de representantes de la academia, el sector privado, la sociedad civil y organismos públicos, señalando que este tipo de espacios favorece el desarrollo de iniciativas con pertinencia territorial. La próxima sesión del Comité de Coordinación Macrozonal está programada para agosto, cuando se revisarán los avances de los acuerdos alcanzados.

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