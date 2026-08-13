Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO 336x336-gif
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

13 de agosto de 2026

HYST SOSTIENE REUNIÓN PROTOCOLAR CON DIRECTOR NACIONAL DEL SBAP

Durante el encuentro se abordaron las principales preocupaciones y desafíos que enfrenta actualmente el sector

hystsbap

Representantes de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) sostuvieron una reunión protocolar con el Director Nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Tomás Saratscheff Bosch, instancia que permitió presentar formalmente el trabajo que desarrolla el gremio, abordar las principales inquietudes del sector y establecer espacios de colaboración entre ambas instituciones.

 
En representación de HYST participaron Rodrigo Bustamante, presidente de la Asociación; Nicolás Vial, director de HYST; Juan Marambio, integrante del Comité de Sustentabilidad; y Sara Adema, gerente de HYST, quienes dieron a conocer el rol que cumple la organización y el trabajo que desarrolla junto a sus asociados en uno de los principales destinos turísticos y áreas protegidas del país.

 
Durante el encuentro se abordaron las principales preocupaciones y desafíos que enfrenta actualmente el sector, especialmente ante las particularidades que implica desarrollar la actividad turística en un territorio de alto valor natural como Torres del Paine y en el contexto de la implementación y fortalecimiento de la nueva institucionalidad ambiental.
La reunión permitió intercambiar miradas respecto de las necesidades y desafíos existentes, así como manifestar la disposición de HYST para aportar desde la experiencia del sector privado, el conocimiento del territorio y el trabajo que durante años han desarrollado sus asociados en materias vinculadas al turismo y la sustentabilidad.

 
En este contexto, la Asociación puso a disposición del SBAP su experiencia y capacidad de articulación, con el propósito de avanzar en un trabajo público-privado que contribuya al fortalecimiento del servicio, la protección de las áreas naturales y el desarrollo sostenible de la actividad turística, compatibilizando la conservación con una adecuada gestión del destino.

 
Sara Adema, gerente de HYST, valoró la instancia y la posibilidad de establecer desde esta etapa un diálogo directo con la nueva institucionalidad:

 
“Para nuestra Asociación es muy importante generar tempranamente estos espacios de diálogo y colaboración con el SBAP. Torres del Paine nos plantea permanentemente el desafío de compatibilizar una actividad turística de relevancia internacional con la protección de un patrimonio natural único. Conocemos las complejidades que existen en el territorio y queremos poner nuestra experiencia, conocimiento y capacidad de trabajo a disposición, para contribuir a construir soluciones que permitan fortalecer tanto la gestión y conservación de nuestras áreas protegidas como el desarrollo sostenible del turismo.”

 
Desde HYST destacaron la disposición manifestada durante el encuentro y reafirmaron su compromiso de continuar impulsando instancias de coordinación con el SBAP, convencidos de que la conservación, la sustentabilidad y el desarrollo turístico deben abordarse desde una mirada conjunta, fortaleciendo la colaboración entre el sector público y privado en beneficio del territorio y sus comunidades.

contraloria1

COLEGIO DE PROFESORES PRESENTÓ SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN A CONTRALORÍA POR DICTAMEN D390 DEBIDO A ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 19 S

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

DETIENEN A HOMBRE POR PRESUNTO FEMICIDIO FRUSTRADO TRAS ATAQUE A SU PAREJA EN PUERTO NATALES

Leer Más

La víctima denunció haber sido agredida y amenazada de muerte por su pareja durante la madrugada de este miércoles.

La víctima denunció haber sido agredida y amenazada de muerte por su pareja durante la madrugada de este miércoles.

segunda-comisaria-natales
nuestrospodcast
Dialogo Urbano 2 CChC (92)

PREMIO NACIONAL DE ARQUITECTURA ABORDÓ LOS DESAFÍOS DEL NUEVO PLAN REGULADOR DE PUNTA ARENAS

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO 336x336-gif
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
hystsbap

HYST SOSTIENE REUNIÓN PROTOCOLAR CON DIRECTOR NACIONAL DEL SBAP

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
JR 1

JORNADA RECREATIVA INCLUSIVA MUNICIPAL REUNIÓ A 150 PERSONAS EN PUNTA ARENAS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
CASINO 336x336-gif
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Foto alcalde presentación

ALCALDE FERNÁNDEZ PIDE RECONOCER A CABO DE HORNOS COMO TERRITORIO INSULAR ANTE COMISIÓN DE ZONAS EXTREMAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.