HYST SOSTIENE REUNIÓN PROTOCOLAR CON DIRECTOR NACIONAL DEL SBAP

Representantes de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) sostuvieron una reunión protocolar con el Director Nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Tomás Saratscheff Bosch, instancia que permitió presentar formalmente el trabajo que desarrolla el gremio, abordar las principales inquietudes del sector y establecer espacios de colaboración entre ambas instituciones.



En representación de HYST participaron Rodrigo Bustamante, presidente de la Asociación; Nicolás Vial, director de HYST; Juan Marambio, integrante del Comité de Sustentabilidad; y Sara Adema, gerente de HYST, quienes dieron a conocer el rol que cumple la organización y el trabajo que desarrolla junto a sus asociados en uno de los principales destinos turísticos y áreas protegidas del país.



Durante el encuentro se abordaron las principales preocupaciones y desafíos que enfrenta actualmente el sector, especialmente ante las particularidades que implica desarrollar la actividad turística en un territorio de alto valor natural como Torres del Paine y en el contexto de la implementación y fortalecimiento de la nueva institucionalidad ambiental.

La reunión permitió intercambiar miradas respecto de las necesidades y desafíos existentes, así como manifestar la disposición de HYST para aportar desde la experiencia del sector privado, el conocimiento del territorio y el trabajo que durante años han desarrollado sus asociados en materias vinculadas al turismo y la sustentabilidad.



En este contexto, la Asociación puso a disposición del SBAP su experiencia y capacidad de articulación, con el propósito de avanzar en un trabajo público-privado que contribuya al fortalecimiento del servicio, la protección de las áreas naturales y el desarrollo sostenible de la actividad turística, compatibilizando la conservación con una adecuada gestión del destino.



Sara Adema, gerente de HYST, valoró la instancia y la posibilidad de establecer desde esta etapa un diálogo directo con la nueva institucionalidad:



“Para nuestra Asociación es muy importante generar tempranamente estos espacios de diálogo y colaboración con el SBAP. Torres del Paine nos plantea permanentemente el desafío de compatibilizar una actividad turística de relevancia internacional con la protección de un patrimonio natural único. Conocemos las complejidades que existen en el territorio y queremos poner nuestra experiencia, conocimiento y capacidad de trabajo a disposición, para contribuir a construir soluciones que permitan fortalecer tanto la gestión y conservación de nuestras áreas protegidas como el desarrollo sostenible del turismo.”



Desde HYST destacaron la disposición manifestada durante el encuentro y reafirmaron su compromiso de continuar impulsando instancias de coordinación con el SBAP, convencidos de que la conservación, la sustentabilidad y el desarrollo turístico deben abordarse desde una mirada conjunta, fortaleciendo la colaboración entre el sector público y privado en beneficio del territorio y sus comunidades.

