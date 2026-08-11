CORPORACIÓN DE PUERTOS DEL CONOSUR FORTALECE LA INTEGRACIÓN REGIONAL EN ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA DE CRUCEROS EN URUGUAY

La Corporación de Puertos del Conosur participó en el XI Encuentro Regional de Cruceros y Turismo Náutico Fluvial 2026, realizado los días 6 y 7 de agosto en Punta del Este, Uruguay, consolidando su compromiso con el fortalecimiento de la cooperación regional y el desarrollo de la industria de cruceros en Sudamérica.

El encuentro congregó a autoridades de turismo y puertos, representantes de líneas de cruceros, armadores, operadores turísticos y ejecutivos del sector provenientes de Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay y Chile, con el objetivo de analizar los principales desafíos de la industria y promover nuevas oportunidades de crecimiento para la actividad en la región.

Durante la jornada se abordaron temas como la situación actual del mercado de cruceros en Sudamérica, el desarrollo de nuevas rutas regionales, las tendencias emergentes y la aplicación de inteligencia artificial en el sector y los desafíos asociados a la competitividad de los destinos.

La delegación chilena estuvo integrada por el presidente de la Corporación de Puertos del Conosur y presidente del Directorio de Empresa Portuaria Austral, José Miguel Cruz; la directora de la Corporación y directora de Empresa Portuaria Puerto Montt, Paula Bunster; el secretario ejecutivo de la Corporación, Eric Petri; y el director de Empresa Portuaria Austral, Marcelo Silva.

En el marco del encuentro, José Miguel Cruz participó como expositor en el panel "Puertos del Cono Sur: Construyendo la ruta regional de cruceros", instancia en la que compartió experiencias y perspectivas junto a representantes de Uruguay y Argentina. Por su parte, Eric Petri presentó la ponencia "Puerto y Ciudad: hacia una integración sostenible", destacando la importancia de fortalecer la relación entre las comunidades locales, las ciudades puerto y la actividad turística.

"Este encuentro constituye una valiosa instancia de intercambio y diálogo que contribuye a fortalecer la cooperación regional, consolidar los vínculos institucionales y promover el desarrollo conjunto de la actividad portuaria y de cruceros en Sudamérica", señaló José Miguel Cruz, presidente de la Corporación de Puertos del Conosur.

Por su parte, Eric Petri destacó que "uno de los ejes estratégicos de la Corporación es fortalecer la integración regional con una visión de largo plazo, aspecto fundamental para presentar una propuesta de valor conjunta a las líneas de cruceros que operan en esta parte del continente. En ese sentido, es clave avanzar en un trabajo coordinado que permita posicionar nuestros atractivos turísticos a nivel internacional, impulsar políticas públicas orientadas a mejorar la competitividad del sector, reducir los costos portuarios y promover acciones concretas que contribuyan a consolidar un sistema regional más atractivo y competitivo para la industria de cruceros del Cono Sur".

Entre las autoridades presentes destacaron el ministro de Turismo de Uruguay, Pablo Menoni; el ministro de Turismo de Brasil, Gustavo Costa Feliciano; la subsecretaria de Transporte y Obras Públicas de Uruguay, Claudia Peris; y el vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP) de Uruguay, Constante Mendiondo. Asimismo, participaron destacados ejecutivos de la industria, entre ellos Marco Ferraz, presidente de CLIA Sudamérica; Darío Rústico, gerente general para América de Costa Cruceros; y Marisa Schwarzbock, gerente de Operaciones de MSC Cruceros.

En el marco de este encuentro, la delegación de la Corporación se reunió con ejecutivos de la Administración Nacional de Puertos (ANP), reafirmando el compromiso de fortalecer la cooperación entre los puertos del Cono Sur y promover iniciativas conjuntas que favorezcan el desarrollo de la actividad de cruceros. Además, realizó una visita técnica al Puerto de Montevideo, donde recorrió sus instalaciones y conoció en terreno aspectos relacionados con su infraestructura y operación portuaria.

La Corporación de Puertos del Cono Sur es una organización sin fines de lucro que reúne a las empresas portuarias públicas de Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Talcahuano-San Vicente, Puerto Montt, Puerto Chacabuco y Punta Arenas; a los terminales Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS), Terminal Portuario de Valparaíso S.A. (TPVSA) y Oxxean Puerto Chacabuco; además de los agentes navieros Inchcape Shipping Services, A.J. Broom y B&M Agencia Marítima, y del operador turístico DMC Chile.



