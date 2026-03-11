CORPORACIÓN DE CULTURA INICIA TALLERES DE PIANO Y ACTUACIÓN PARA JÓVENES EN PUERTO NATALES

La Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de Puerto Natales dio inicio a dos nuevas instancias de formación artística dirigidas a jóvenes de la comuna: el Taller de Piano para adolescentes y el Taller de Actuación para jóvenes, iniciativas que buscan fomentar la creatividad, la expresión artística y el acceso a espacios culturales.





El Taller de Piano, dirigido por el músico y profesor Ulises Sebastián González Nilo, está orientado a adolescentes entre 13 y 16 años y se desarrolla en dependencias de la Corporación. Durante tres meses, las y los participantes trabajan aspectos como lectura musical, técnica instrumental, interpretación y expresión artística.





El docente explicó que el objetivo principal es entregar herramientas que permitan a los jóvenes acercarse al lenguaje musical.

​

"Estamos iniciando este taller de piano funcional e inicial, donde la idea es entregar herramientas para que los chicos puedan desarrollarse en el mundo de la música. Aprender el instrumento maestro, que es el piano, les da una facilidad tremenda para compartir música, crear, improvisar y comenzar a descubrir este lenguaje", señaló.

​



Los propios estudiantes valoraron la experiencia. Florencia Velázquez, participante del taller, comentó que "en una clase aprendimos bastante y el profesor explica muy bien", agregando que su expectativa es "aprender a tocar fluido".





Por su parte, Renato Ortega destacó el ambiente formativo del taller.

​

"Me parece muy bueno, me divierto bastante. Conozco al profesor, pero uno va descubriendo cómo enseña y lo hace muy bien. Además, que sea gratuito es muy positivo porque abre oportunidades para muchas personas", indicó.





Paralelamente, la Corporación dio inicio al Taller de Actuación para jóvenes, dirigido por la actriz Catherine Jipoulou Sáez, orientado a jóvenes entre 15 y 18 años. Este proceso formativo contempla el desarrollo de técnicas vocales, corporales y creativas que permitirán avanzar hacia una creación teatral colectiva.

​



Franco Godoy, uno de los estudiantes participantes, valoró la existencia de estos espacios culturales en la comuna.

"Me parece muy bueno porque acá no se hacen tantas cosas relacionadas con el teatro. Esto nos da más oportunidades de descubrir lo que queremos hacer", expresó.

​



En tanto, Maiten Pacheco destacó el vínculo que se genera en el proceso formativo.

​

"Es alguien con mucha vocación para enseñar y eso ayuda mucho a que uno se exprese mejor", señaló sobre la experiencia del taller.





En cuanto a este último, aún quedan cupos disponibles para el Taller de Actuación, por lo que las y los interesados pueden inscribirse de manera presencial en el Espacio Cultural Natalis, ubicado en Eberhard 457.

​



Ambas iniciativas cuentan con financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Programa Red Cultura, contribuyendo al fortalecimiento de la formación artística local y al acceso a espacios culturales para jóvenes de Puerto Natales.