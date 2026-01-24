Punta Arenas,
24 de enero de 2026

SEREMI DE SALUD MAGALLANES REALIZA POSITIVO BALANCE DE TALLERES EDUCATIVOS DE PREVENCIÓN DE MAREA ROJA 2025

Más de 700 estudiantes de quinto y séptimo básico participaron en instancias educativas desarrolladas durante el año, fortaleciendo la prevención y el autocuidado frente a este fenómeno recurrente en la región.

TALLERES DE PREVENCION MAREA ROJA

La Seremi de Salud de Magallanes realizó un positivo balance del trabajo educativo desarrollado durante 2025 en materia de prevención de marea roja, a través de una serie de talleres dirigidos a estudiantes de quinto y séptimo básico de distintos establecimientos educacionales de la región, alcanzando a más de 700 niños y niñas.

Las actividades fueron ejecutadas por el equipo del Programa de Marea Roja de la Autoridad Sanitaria Regional y se enfocaron en explicar, de manera didáctica y participativa, los riesgos asociados al consumo de mariscos contaminados con toxinas marinas. Asimismo, se reforzó la importancia de adquirir productos del mar solo en lugares autorizados y de exigir siempre el informe de análisis de laboratorio emitido por la Seremi de Salud antes del consumo. En total, se realizaron 22 talleres en diversos establecimientos educacionales de Magallanes.

La metodología utilizada combinó exposiciones educativas, material audiovisual y recursos lúdicos, como libros para colorear, juegos y material informativo, lo que permitió una alta participación de los estudiantes y una positiva recepción por parte de las comunidades educativas.

El seremi de Salud (s), Eduardo Castillo, destacó el valor del trabajo preventivo en terreno, señalando que estas acciones permiten acercar la educación sanitaria desde edades tempranas. “Hemos tenido una muy buena acogida por parte de los colegios, que entienden que estas temáticas forman parte del cuidado diario de la salud en nuestra región. Este trabajo fomenta hábitos de autocuidado y conciencia frente a la marea roja, y permite que los mensajes también lleguen a las familias”, indicó.

Por su parte, Daniela Pérez, profesional del Departamento de Acción Sanitaria y encargada de los talleres, explicó que durante 2025 se realizaron charlas tanto en establecimientos públicos como privados, con una evaluación posterior para medir la comprensión de los contenidos. “El balance ha sido positivo, con una excelente recepción por parte de profesores y estudiantes”, señaló, agregando que las jornadas incluyeron actividades prácticas y la entrega de material educativo.

Estas acciones forman parte de la estrategia permanente de educación de la Autoridad Sanitaria Regional, orientada a proteger la salud de la población y fortalecer la prevención frente a fenómenos recurrentes en Magallanes, como la marea roja.


EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN INACH DESTACA ROL EN LA FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD ANTÁRTICA NACIONAL

MUNICIPIO INICIA RENOVACIÓN DE CAMILLAS CLÍNICAS EN CESFAM MATEO BENCUR Y SAR DAMIANOVIC

​La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.

​La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.

SEREMI DE SALUD MAGALLANES REALIZA POSITIVO BALANCE DE TALLERES EDUCATIVOS DE PREVENCIÓN DE MAREA ROJA 2025

CIENTÍFICAS ESTUDIAN EL IMPACTO DE LOS MICROPLÁSTICOS EN PECES DE LA ANTÁRTICA

OPERATIVO PREVENTIVO EN PUNTA ARENAS: ISL ALERTA SOBRE RIESGOS DE CÁNCER DE PIEL Y ESTRÉS TÉRMICO EN EL SECTOR LOGÍSTICO