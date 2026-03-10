LOS PRINCIPALES HITOS DEL GOBIERNO DEL PRIMER PRESIDENTE MAGALLÁNICO DE CHILE Y SU IMPACTO EN LA REGIÓN

​Diversas políticas públicas, proyectos de infraestructura y reformas sociales impulsadas durante el actual período de gobierno han tenido impacto directo en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.



El período 2022-206 ha estado marcado por una agenda que combina desarrollo regional, fortalecimiento de las zonas extremas y reformas sociales a nivel nacional.



A continuación, algunos de los principales hitos organizados por ejes temáticos.

​

Desarrollo regional e infraestructura



Uno de los instrumentos centrales para el desarrollo territorial ha sido el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), programa que permite financiar obras estratégicas para regiones alejadas del centro del país.

​

En Magallanes este plan ha permitido impulsar iniciativas de conectividad, infraestructura pública y desarrollo productivo en distintas provincias.



Entre las obras destacadas se encuentran proyectos de mejoramiento vial, infraestructura portuaria, aeropuertos y conectividad terrestre en territorios aislados de la región.



En este contexto también se inició la construcción de la Avenida Circunvalación Ramón Cañas Montalva en Punta Arenas, proyecto destinado a mejorar la conectividad urbana y descongestionar los accesos de la capital regional.



Asimismo, se han ejecutado obras de conectividad relevantes en Tierra del Fuego, Última Esperanza y la provincia Antártica, incluyendo avances en rutas, caminos estratégicos y obras portuarias.



Vivienda y desarrollo urbano

​

Uno de los ejes más destacados del período ha sido la política habitacional. En el marco del Plan de Emergencia Habitacional, la Región de Magallanes alcanzó un 214% de cumplimiento de su meta, superando ampliamente el objetivo regional.



En total, el plan contempla más de 4.000 viviendas proyectadas o entregadas en la región, destinadas a reducir el déficit habitacional y mejorar el acceso a vivienda para miles de familias.

​

Dentro de las iniciativas vinculadas a descentralización territorial, también se obtuvo financiamiento para construir el primer conjunto habitacional en Pampa Guanaco, en la comuna de Timaukel.



En materia urbana, otro hito relevante fue la recuperación del terreno del ex Club Hípico de Punta Arenas, una superficie de aproximadamente 20 hectáreas que se encontraba en desuso y que será destinada a la creación de un gran parque urbano habitable para la ciudad.

​

Políticas sociales y protección a las familias

​

Durante el período también se implementaron diversas políticas sociales con impacto directo en los hogares.



Entre ellas destaca el Copago Cero en la red pública de salud, medida que eliminó los pagos para usuarios de Fonasa en hospitales y centros de salud públicos.

​

En materia de responsabilidad parental se impulsó la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, conocida como Ley “Papito Corazón”, que permite perseguir judicialmente el pago de pensiones adeudadas utilizando mecanismos como la retención de fondos en cuentas bancarias o fondos previsionales.



Pensiones y reparaciones históricas



Otro eje relevante ha sido el fortalecimiento de beneficios previsionales y medidas de reparación para distintos grupos.



Entre ellas se encuentra el bono compensatorio para pensionados Empart (o más conocidos como pensionados del 4%) de la Región de Magallanes, beneficio dirigido a pensionados históricos del sistema previsional que busca compensar diferencias generadas por cambios en los sistemas de pensiones.

​

También se avanzó en el pago de la deuda histórica de los profesores, una demanda que por décadas había sido planteada por el gremio docente.



En paralelo, se implementaron medidas de reparación para víctimas de violaciones a los derechos humanos, incluyendo la entrega de viviendas a familias afectadas y el impulso a espacios destinados a memoria y patrimonio.



Desarrollo económico y financiamiento regional



A nivel nacional, una de las reformas estructurales impulsadas durante el período fue el Royalty Minero, mecanismo que establece un nuevo esquema de tributación para la gran minería del cobre.



Este instrumento busca generar mayores recursos para el Estado y fortalecer el financiamiento de las regiones, permitiendo destinar recursos a proyectos de desarrollo territorial, infraestructura y políticas sociales.



Reformas a nivel país



El período también estuvo marcado por una serie de reformas estructurales a nivel nacional, entre ellas:



- Reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales

- Aumento del salario mínimo, que pasó de $350.000 a $539.000

- Fortalecimiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU)

- Creación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (Chile Cuida)

- Implementación del Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos

- Ley Integral de Violencia contra las Mujeres



Un gobierno con foco en las regiones extremas

​

Para diversos actores regionales, el período ha significado una oportunidad para instalar con mayor fuerza en la agenda nacional los desafíos de las zonas extremas, como la conectividad, el acceso a vivienda, el desarrollo territorial y la descentralización.



El hecho de que el país haya tenido por primera vez un presidente originario de la Región de Magallanes también ha sido interpretado como un hito simbólico en la historia política del territorio austral.

