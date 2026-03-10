ALCALDE RADONICH EXPONE EXPERIENCIA DE PUNTA ARENAS EN DEBATE NACIONAL SOBRE EDUCACIÓN PÚBLICA

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, participó como expositor en el seminario "Servicios Locales de Educación Pública: Una Mirada desde el Municipalismo", encuentro organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades que reunió a alcaldes, autoridades, centros de estudio y especialistas para analizar los avances y desafíos del sistema de Servicios Locales de Educación Pública.

La actividad, realizada en el Centro Cultural Espacio Matta de la comuna de La Granja, convocó a representantes municipales de todo el país con el objetivo de compartir experiencias y reflexionar sobre la implementación del nuevo modelo de administración de la educación pública.

Durante su intervención, el jefe comunal expuso la experiencia de Punta Arenas tras el traspaso al sistema SLEP, proceso que ya suma dos años desde su implementación en la comuna. "Estamos en un seminario donde los alcaldes de Chile y las municipalidades estamos hablando sobre los SLEP. Ha sido una instancia de primer nivel, con ministros, centros de estudio, académicos, pero sobre todo escuchando a los diferentes alcaldes del país y también a representantes de los SLEP y de la Dirección de Educación Pública. Aquí el único objetivo es cómo mejorar el sistema", señaló Radonich.

El alcalde explicó que una de las principales conclusiones del encuentro ha sido la necesidad de revisar algunos aspectos del modelo, particularmente en relación con su funcionamiento y la toma de decisiones. "Después de esta jornada quedó claro que los SLEP han sido más centralizadores que antes, porque antes cualquier problema se resolvía en la corporación municipal o en la municipalidad, mientras que ahora muchas decisiones deben escalarse a otras instancias, incluso fuera de la región", indicó.

En su exposición, Radonich también planteó la importancia de analizar el impacto del sistema en los distintos actores de la comunidad educativa, poniendo especial énfasis en la realidad de los estudiantes. "Si uno pregunta hoy a los profesores, asistentes y familias de Punta Arenas, para muchos trabajadores del sistema ha sido algo positivo. Pero también tenemos que preguntarnos qué está pasando en el aula. La educación pública es fundamental para cientos de familias y en Punta Arenas son más de 10 mil los alumnos que estudian en establecimientos públicos", afirmó.

Asimismo, la autoridad señaló que el proceso de implementación también ha dejado desafíos administrativos y financieros que aún deben resolverse, como recursos pendientes asociados al traspaso del sistema educativo. "Hay temas que no podemos obviar, como deudas que no se han pagado hace dos años o situaciones que han sido observadas por la Contraloría. Por eso, de manera propositiva, lo que estamos haciendo en este seminario es informar lo que ocurrió en nuestro proceso y aportar a una discusión que permita mejorar el sistema", sostuvo.