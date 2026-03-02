NI LA LLUVIA DETUVO A LAS MÁS DE 7 MIL PERSONAS EN EL FESTIVAL DE VERANO 2026 EN PUNTA ARENAS

Ni la lluvia ni el frío impidieron que más de 7 mil personas llegaran hasta la Costanera del Estrecho para disfrutar del Festival de Verano 2026, organizado por la Municipalidad de Punta Arenas junto a la Fundación de Cultura. La explanada del sector Letras "Punta Arenas" se mantuvo con público durante toda la jornada, que culminó con la presentación de la artista nacional María José Quintanilla.

El evento contempló la participación de tres números regionales, Los Pioneros del Sur, Constanza Saa y David Toledo; quienes abrieron la tarde con un repertorio que hizo cantar y bailar a los asistentes, antes del show principal.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el espíritu del público. "Comenzamos con lluvia, pero calculamos sobre 7.000 personas que estuvieron con frío disfrutando de un lindo festival, con tres grupos regionales de muy buen nivel y un cierre espectacular de una gran artista chilena. Fue un éxito, sobre todo por el espíritu de los vecinos que llenaron esta explanada en un día helado, lo que es bien irónico para cerrar el verano", afirmó.

La autoridad también subrayó uno de los momentos más significativos de la jornada: la interpretación de "La Mochila Azul" junto a la joven cantante local Emilia Pacheco. "María José, con una sensibilidad enorme, hizo todos los esfuerzos para cumplirle el sueño a Emilia y cantar este himno de una forma muy linda. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo con un gesto muy natural", señaló.

Durante la noche, además, se entregó por primera vez el "Pingüino", reconocimiento que surgió espontáneamente a partir del clamor del público. "Cuando la gente comenzó a gritar pingüino, le dio sentido. Creo que llegó para quedarse como un símbolo de nuestro festival", agregó el jefe comunal.

Por su parte, María José Quintanilla valoró la respuesta de la comunidad. "Estaba asustada porque sabíamos que iba a llover, pero salió hermoso. Agradezco a toda la gente que eligió estar acá un domingo con lluvia, muchas familias que hicieron el esfuerzo. Siempre que vengo a Punta Arenas se genera un lazo muy bonito y eso me hace sentir feliz y agradecida", expresó la cantante.

Emilia Pacheco, quien cumplió su sueño de subir al escenario, manifestó su emoción. "Feliz y agradecida por todas las personas que me ayudaron. Interpreté La Mochila Azul, y fue lo mejor. Mi sueño es ser cantante, representar a Magallanes y subirme a grandes escenarios", comentó.

El festival contó con un amplio despliegue técnico y de seguridad, incluyendo doble vallado, guardias privados, ambulancias, presencia de Bomberos, Carabineros, Armada y Seguridad Pública Municipal, además de espacios inclusivos para personas con discapacidad.