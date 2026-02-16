PUNTOS DE CULTURA COMUNITARIA DE MAGALLANES FORTALECEN SU GOBERNANZA EN ENCUENTRO REGIONAL EN PUNTA ARENAS

Los Puntos de Cultura Comunitaria (PCC) de la Región de Magallanes avanzan en la consolidación de su gestión territorial. Este sábado, el espacio Circo del Sur de Punta Arenas acogió a gestores, artistas y dirigentes en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la Gobernanza Territorial de la Red de Puntos de Cultura Comunitaria de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena”.

La jornada incluyó la proyección de una realización audiovisual de estudiantes del Liceo Pedro Pablo Lemaitre, impulsada por la Agrupación Plumas Literarias, además de una presentación conjunta de acrobacia aérea y violín en vivo a cargo de los PCC Circo del Sur y la Fundación Artes de la Patagonia Austral. Posteriormente, se desarrolló una instancia intensiva de formación centrada en tres ejes: gobernanza para el trabajo en red, tutorías en gestión y finanzas —orientadas a fondos concursables y contabilidad— y el diseño de un plan de difusión comunitario.

La iniciativa cuenta con financiamiento del programa PCC del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El seremi de la cartera en Magallanes, Luis Navarro, destacó que estos procesos permiten fortalecer la organización y el diálogo territorial, subrayando la importancia de avanzar colaborativamente para impulsar proyectos culturales en la zona austral.

El proceso formativo ha sido mixto, combinando sesiones online con encuentros presenciales, lo que ha permitido integrar a organizaciones de territorios más aislados. En la jornada participaron 16 Puntos de Cultura Comunitaria provenientes de Puerto Natales, Cabo de Hornos, San Gregorio y Punta Arenas, evidenciando el despliegue territorial de la red.

Desde la Mesa de Gobernanza Magallanes, Andrea Barría valoró la instancia como la consolidación de un trabajo de dos años de conversaciones y coordinación entre organizaciones. El encuentro también contó con representantes de la Región de O’Higgins, quienes compartieron su experiencia en gobernanza cultural, aportando herramientas para fortalecer el trabajo en red desde las particularidades de cada territorio.





​

