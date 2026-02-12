Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

12 de febrero de 2026

EDELMAG REALIZA “DIÁLOGOS COMUNITARIOS” CON VECINOS DE PORVENIR JUNTO AL PROGRAMA COMUNIDADES QUE CUIDAN

​En la instancia, representantes de la empresa, expusieron sobre los canales de contacto, consejos de eficiencia energética, electrodependientes, entre otros temas.

edelmag porvenir

Con el propósito de promover el diálogo directo con la comunidad y fomentar la participación ciudadana, EDELMAG llevó a cabo una nueva jornada de “Diálogos Comunitarios” en Porvenir, iniciativa desarrollada en conjunto con el programa Comunidades que Cuidan, orientada a fortalecer el vínculo entre la empresa y los vecinos de Porvenir. 

En la instancia, representantes de la empresa, expusieron sobre los canales de contacto, consejos de eficiencia energética, electrodependientes, entre otros temas. Además, hubo un espacio para preguntas donde los vecinos pudieron resolver sus dudas e inquietudes. 

“Fue una charla interesante, ya que es muy importante, sobre todo para los adultos mayores, estar informados sobre temas energéticos, de prevención, que conozcan su boleta, su número de cliente, eficiencia energética y diferentes aristas que pueden ayudarlos en el día a día” expresó Yari Aguilar, coordinadora del programa Comunidades que Cuidan. 

Finalmente, José Francisco Gómez, jefe Comercial y de Nuevos Negocios de EDELMAG, destacó que “estamos muy contentos por la participación de los vecinos. Fue una instancia muy interactiva y donde pudimos entregar información de la compañía y resolver dudas. Valoramos mucho estas iniciativas, especialmente cuando se desarrollan junto a programas comunitarios como Comunidades que Cuidan, ya que son fundamentales para seguir acercándonos a la comunidad”.

De esta forma, EDELMAG continúa reforzando su compromiso con los vecinos de Magallanes, fortaleciendo espacios de encuentro, a través de charlas informativas, que van en directo beneficio de los clientes.




FOTO 1

PUERTO WILLIAMS AVANZA EN AUTONOMÍA ENERGÉTICA TRAS APROBACIÓN DE CENTRAL GENERADORA DE EDELMAG

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AGUAS MAGALLANES ANUNCIA NUEVA REHABILITACIÓN DE COLECTORES CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA PARA REFORZAR EL SERVICIO EN PUNTA ARENAS

Leer Más

La iniciativa considera una inversión de $968.598.099 millones, destinada a renovar tramos estratégicos de la red en los sectores principalmente centro y sur de Punta Arenas Los trabajos se desarrollarán a partir de 09 de febrero y se extenderán por un plazo estimado de 2 meses, con medidas de señalización y resguardo para minimizar molestias y mantener una operación segura en terreno.

La iniciativa considera una inversión de $968.598.099 millones, destinada a renovar tramos estratégicos de la red en los sectores principalmente centro y sur de Punta Arenas Los trabajos se desarrollarán a partir de 09 de febrero y se extenderán por un plazo estimado de 2 meses, con medidas de señalización y resguardo para minimizar molestias y mantener una operación segura en terreno.

Mantenimiento aguas magallanes
nuestrospodcast
edelmag porvenir

EDELMAG REALIZA “DIÁLOGOS COMUNITARIOS” CON VECINOS DE PORVENIR JUNTO AL PROGRAMA COMUNIDADES QUE CUIDAN

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
edelmag porvenir

EDELMAG REALIZA “DIÁLOGOS COMUNITARIOS” CON VECINOS DE PORVENIR JUNTO AL PROGRAMA COMUNIDADES QUE CUIDAN

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Olga Cardenas Krautz

Pincel y Color abre convocatoria artística para la Exposición 8M 2026

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
PARA LOS AMANTES DE LAS ARTES MARCIALES ….TAEKWONDO EN VILLA LAS NIEVES

COMISIÓN DE CULTURA DEL SENADO APROBÓ PROYECTO QUE BUSCA CONSIDERAR COMO DEPORTES TODAS LAS ARTES MARCIALES