EDELMAG REALIZA “DIÁLOGOS COMUNITARIOS” CON VECINOS DE PORVENIR JUNTO AL PROGRAMA COMUNIDADES QUE CUIDAN

Con el propósito de promover el diálogo directo con la comunidad y fomentar la participación ciudadana, EDELMAG llevó a cabo una nueva jornada de “Diálogos Comunitarios” en Porvenir, iniciativa desarrollada en conjunto con el programa Comunidades que Cuidan, orientada a fortalecer el vínculo entre la empresa y los vecinos de Porvenir.

En la instancia, representantes de la empresa, expusieron sobre los canales de contacto, consejos de eficiencia energética, electrodependientes, entre otros temas. Además, hubo un espacio para preguntas donde los vecinos pudieron resolver sus dudas e inquietudes.

“Fue una charla interesante, ya que es muy importante, sobre todo para los adultos mayores, estar informados sobre temas energéticos, de prevención, que conozcan su boleta, su número de cliente, eficiencia energética y diferentes aristas que pueden ayudarlos en el día a día” expresó Yari Aguilar, coordinadora del programa Comunidades que Cuidan.

Finalmente, José Francisco Gómez, jefe Comercial y de Nuevos Negocios de EDELMAG, destacó que “estamos muy contentos por la participación de los vecinos. Fue una instancia muy interactiva y donde pudimos entregar información de la compañía y resolver dudas. Valoramos mucho estas iniciativas, especialmente cuando se desarrollan junto a programas comunitarios como Comunidades que Cuidan, ya que son fundamentales para seguir acercándonos a la comunidad”.

De esta forma, EDELMAG continúa reforzando su compromiso con los vecinos de Magallanes, fortaleciendo espacios de encuentro, a través de charlas informativas, que van en directo beneficio de los clientes.







