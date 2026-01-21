PROYECTO MAGALLÁNICO "DIÁLOGOS AUSTRALES" CONSOLIDA ALIANZA CON LA UC Y PROYECTA COLABORACIÓN CON ROMA PARA EL 2026

​Tras una intensa semana de gestión en Santiago, el director del Proyecto Archivo de Historia Oral "Diálogos Australes", el Mg. Gastón Cárcamo Vargas, anunció importantes hitos que vinculan a la Región de Magallanes con los principales centros de pensamiento histórico del mundo.



Cárcamo, quien se encuentra finalizando una estancia de investigación en el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), confirmó que el proyecto ha iniciado un proceso de estandarización técnica bajo la colaboración estratégica de dicha casa de estudios, asegurando que las memorias de los vecinos y vecinas de Punta Arenas sean preservadas bajo los más altos estándares internacionales de curaduría digital.





Vínculo Internacional: De Magallanes a Roma. Uno de los anuncios más destacados es la confirmación de una futura colaboración con el reconocido académico italiano Alessandro Portelli, referente mundial en Historia Oral. Esta alianza permitirá que el trabajo realizado en el sur de Chile tenga una vitrina en el Circolo Gianni Bosio en Roma durante el año 2026.





Semana de la Memoria y el Patrimonio. Como parte del retorno territorial, Cárcamo anunció el lanzamiento de la "Semana de la Memoria y el Patrimonio", un ciclo de conferencias virtuales que se realizará la próxima semana y que contará con la participación del Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, junto a destacados académicos de la UNAM (México), la UC y expertos de España. Los detalles sobre las plataformas de acceso y el programa completo serán informados a través de los medios regionales durante los próximos días.



"Queremos que Magallanes no solo sea un lugar de paso, sino un núcleo de rescate de la memoria con voz propia ante Chile y el mundo", señaló el investigador.



