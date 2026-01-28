INVESTIGADORES DEL CENTRO INTERNACIONAL CABO DE HORNOS DIALOGAN SOBRE LOS IMPACTOS DE LA GANADERÍA EN LOS BOSQUES SUBANTÁRTICOS DE LA PATAGONIA

Un interesante espacio de discusión se efectuó en el Domo Centro de Investigación GAIA Antártica, de la Universidad de Magallanes (UMAG), cuando se realizó el taller: ¿Cómo impacta la ganadería a los bosques subantárticos de Patagonia?, que reunió a investigadores y estudiantes sobre una realidad que incluye a las regiones de Aysén y de Magallanes.

El encuentro organizado por el Nodo Laboratorio Natural Subantártico, contó con la presencia de su directora, la Dra. Laura Sánchez Jardón, académica de la UMAG y del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), al igual que, el Dr. Ramiro Bustamante, del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) Chile y académico de la Universidad de Chile.

Ambos investigadores realizaron sus presentaciones dando cuenta de esta problemática, con ejemplos de sus estudios en el norte de la Patagonia, como en el bosque subantártico de isla Navarino, en Puerto Williams.

"Sucede que las vacas pastorean a lo largo de todo el territorio, no hay un manejo regulado, ni cuidado por la regeneración del bosque, o la conservación propia de las especies nativas del bosque. La investigación que se ha realizado en Aysén y Magallanes es bien reducida, tenemos más antecedentes de estos procesos en la Patagonia Argentina, hemos aprendido y nos queda mucho por descubrir en los ecosistemas de bosques chilenos subantárticos", detalló Sánchez.

El taller se enmarca en las acciones del Nodo para acercar a la comunidad científica con el resto de la sociedad. La propuesta destacó por su enfoque participativo, que facilitó el diálogo y la co-construcción de preguntas de investigación basadas en la experiencia de quienes habitan el territorio subantártico, reconociendo el valor del conocimiento local para identificar vacíos de información y orientar futuras investigaciones. Este diálogo enriqueció la comprensión de los impactos de la ganadería y fortaleció el vínculo entre ciencia y comunidad.





