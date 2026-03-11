Punta Arenas,
11 de marzo de 2026

CORPORACIÓN DE CULTURA, TURISMO Y PATRIMONIO IMPULSA VIAJES DE COMUNIDADES PORTAL PARA ACERCAR A LA COMUNIDAD A LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA COMUNA.

Las actividades permitieron que vecinas de Puerto Natales visitaran el Monumento Natural Cueva del Milodón y el Fiordo de las Montañas, en el marco de una iniciativa de turismo social impulsada por la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio.

milodon-16 (1)

Como parte de las acciones contempladas en la Estrategia de Comunidades Portal, la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de Puerto Natales realizó recientemente dos salidas de vinculación con el territorio, permitiendo que vecinas de la comuna conocieran y recorrieran importantes áreas naturales de la provincia de Última Esperanza.

La primera de estas actividades consideró una visita al Monumento Natural Cueva del Milodón, instancia que permitió a las participantes recorrer uno de los sitios patrimoniales más emblemáticos de la región y compartir una jornada de encuentro con la naturaleza.

Posteriormente se desarrolló una segunda salida con destino al Fiordo de las Montañas, en el Parque Nacional Kawésqar, donde las participantes realizaron una navegación por el Canal Señoret, Bahía de Natales, Golfo Almirante Montt, Canal Valdés y Angostura Kirke, llegando hasta Cabo Gray, punto que marca el ingreso al Canal de las Montañas. Durante el recorrido fue posible observar la Península de las Montañas y los glaciares Zamudio, Bernal, Herman, Alsina y Paredes, que descienden desde la Cordillera Sarmiento.

La profesional de turismo de la Corporación, Loreto Cacciuttolo, destacó el valor de estas experiencias para acercar a la comunidad a su propio territorio.
"Acabamos de regresar del Fiordo de las Montañas, donde visitamos los fiordos de nuestra comuna y el Parque Nacional Kawésqar. Anteriormente, en el marco del plan de acción de la Estrategia de Comunidades Portal, realizamos una salida al Monumento Natural Cueva del Milodón. Ambas fueron experiencias muy lindas y esperamos que prontamente se puedan repetir", señaló.

Las participantes también valoraron la oportunidad de conocer estos lugares. Luz Elena Ortiz calificó la experiencia como "excelente y muy bonita", destacando que fue una instancia muy significativa para quienes pudieron participar.
Por su parte, Cecilia expresó que la jornada fue "espectacular", agregando que conocer los paisajes del sur de Chile fue una experiencia inolvidable.

En tanto, Violeta Ruiz destacó el valor de acercar a la comunidad a los paisajes naturales de la región.
"Es maravilloso, porque muchas veces no conocemos las verdaderas maravillas que tenemos en nuestro propio país y en nuestra región", comentó.

De igual forma, las participantes que visitaron la Cueva del Milodón valoraron la instancia de encuentro y recreación. Lourdes González señaló que la actividad fue "maravillosa" y permitió compartir con otras personas en un entorno natural único.
Mientras que Teresa Moreno destacó que estas actividades permiten salir de la rutina diaria y disfrutar de momentos de encuentro y recreación.

Estas actividades forman parte de una iniciativa de turismo social impulsada por la propia Corporación y que busca fortalecer la vinculación de la comunidad con las áreas protegidas de la comuna, promoviendo el conocimiento, la valoración del patrimonio natural y el acceso a estos espacios por parte de las vecinas de Puerto Natales.

CORPORACIÓN DE CULTURA INICIA TALLERES DE PIANO Y ACTUACIÓN PARA JÓVENES EN PUERTO NATALES

“GRACIAS POR TANTO Y PERDÓN POR LO POCO”: PRESIDENTE GABRIEL BORIC SE DESPIDIÓ DE LA MONEDA A HORAS DEL CAMBIO DE MANDO

​El Mandatario recibió los últimos honores de la guardia de Carabineros en el Palacio de La Moneda y expresó su orgullo por haber servido al país durante los últimos cuatro años.

​El Mandatario recibió los últimos honores de la guardia de Carabineros en el Palacio de La Moneda y expresó su orgullo por haber servido al país durante los últimos cuatro años.

PADRE DEL PRESIDENTE BORIC: “EL PUEBLO DE CHILE DEBERÁ DECIDIR MÁS ADELANTE” SOBRE UNA POSIBLE NUEVA CANDIDATURA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CORPORACIÓN DE CULTURA, TURISMO Y PATRIMONIO IMPULSA VIAJES DE COMUNIDADES PORTAL PARA ACERCAR A LA COMUNIDAD A LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA COMUNA.

SYSTEP SUGIERE AJUSTAR LA PLANIFICACIÓN DEL HIDRÓGENO VERDE EN CHILE ANTE AVANCE MÁS LENTO DE LA INDUSTRIA A NIVEL INTERNACIONAL

IMG_5583

POR DESBORDE EN UN CANAL: TRÁNSITO SUSPENDIDO EN RUTA 9 SUR