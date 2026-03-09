Punta Arenas,
9 de marzo de 2026

AVANZA PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LA POSTA DE SALUD RURAL DE TIMAUKEL CON INVERSIÓN ESTIMADA DE $3.500 MILLONES

​Servicio de Salud Magallanes finalizó etapa preinversional de la iniciativa que busca fortalecer la atención primaria en Villa Pampa Guanaco.

postaguanacopampa

El Servicio de Salud Magallanes reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la salud primaria en la Provincia de Tierra del Fuego, al culminar la etapa preinversional del proyecto de reposición de la Posta de Salud Rural de Timaukel, en Villa Pampa Guanaco.

La iniciativa, involucra una inversión estimada de 3.500 millones de pesos y fue desarrollada por el equipo de Recursos Físicos del Servicio de Salud Magallanes, avanzando ahora en su registro e ingreso a instancias para validación e inversión, marcando un hito en la materialización de mejoras concretas para la comunidad.

La directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, entregó esta información al alcalde de Timaukel, Luis Barría, durante una reunión en dependencias del organismo, expresando al edil, la satisfacción del equipo que lidera, al dar respuesta a la necesidad fundamental de la comunidad, y aportar a la materialización de este proyecto que involucra que la salud avanza a paso firme en contexto del Convenio de Programación MINSAL – GORE Magallanes.

Enfatizando Verónica Yáñez, que este avance se suma a otros hitos recientes, como la aprobación para licitación del diseño de la Posta de Primavera y la inauguración de la Unidad de Diálisis en el Hospital de Porvenir, demostrando el firme compromiso del Servicio de Salud Magallanes con el progreso sanitario en la provincia.

“Estamos muy satisfechos porque el Servicio de Salud Magallanes ha dado término a la etapa preinversional, lo que involucra que ahora vamos a ingresar la iniciativa al Banco Integrado de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a su vez, Gobierno Regional, posteriormente hará su ingreso al Sistema Nacional de Inversiones y con esto, ya damos un paso muy importante en la concreción de la ejecución de la Posta de Salud Rural de Pampa Guanaco”, indicó la autoridad.

Por su parte, el alcalde Barría, valoró el trabajo conjunto desarrollado durante año y medio con el Servicio, a fin de avanzar en el desarrollo de la comuna y dotar a sus vecinos de mejores condiciones de vida que involucran el cambio desde Villa Cameron a Pampa Guanaco.

“Nuestra comunidad está contenta, ya que nos permitiría tener turnos, contar con médico estable en la localidad de Pampa Guanaco, una localidad donde en temporada estival pasan alrededor de 5 mil personas y se está siempre propenso a tener accidentes, y una posta de gran categoría, nos ayudaría mucho para todos los accidentes que ocurren en el sector”, destacó el edil.

Ubicada estratégicamente, la nueva posta beneficiará a usuarios del Paso Internacional Bellavista, turistas y transeúntes por las rutas hacia Yendegaia, consolidándose como un punto clave para el bienestar de la población en esta frontera interior del extremo sur del país.

dialisisporvenir

PORVENIR CUENTA CON UNIDAD DE DIÁLISIS: AUTORIDADES, VECINOS Y VECINAS PARTICIPAN DE LA INAUGURACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ÚNICA EN CHILE

ÚLTIMA CADEM DEL GOBIERNO DE BORIC: 58% DESAPRUEBA SU GESTIÓN Y 52% CREE QUE A CHILE LE IRÁ BIEN CON KAST

postaguanacopampa

AVANZA PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LA POSTA DE SALUD RURAL DE TIMAUKEL CON INVERSIÓN ESTIMADA DE $3.500 MILLONES

servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

catbinero 1

ASÍ HAN CRECIDO LOS GATITOS DEL “CATBINERO” NARUTO EN PORVENIR: TODOS YA TIENEN HOGAR ASIGNADO

Portada El amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

DÍA MUJER SECTOR JUSTICIA

RECONOCEN A FUNCIONARIAS DEL SECTOR JUSTICIA EN SU DÍA

Juan Trujillo, Gestor Cultural y Baterista