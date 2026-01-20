SEREMI DE SALUD INFORMA CIERRE DE SECTORES ANCÓN SIN SALIDA Y ENTRADA DE ESTERO DE LAS MONTAÑAS POR PRESENCIA DE MAREA ROJA

​La Seremi de Salud de Magallanes y de la Antártica Chilena informa el cierre para la extracción de mariscos del sector Ancón Sin Salida y entrada del Estero de las Montañas, en la Provincia de Última Esperanza, debido a la detección de veneno paralizante de los mariscos (VPM).



Mediante la resolución N°0078, la Autoridad Sanitaria prohíbe la extracción, transporte, procesamiento, tenencia, comercialización, distribución, venta y consumo de productos del mar susceptibles de presentar toxinas marinas, de los sectores antes mencionados, tales como cholga, chorito, almeja, piure, lapa, maucho, navajuela o huepo, picoroco, entre otros.



La medida rige para el sector comprendido dentro de los siguientes límites geográficos: En el oeste, el área se extiende desde Punta Earnest, ubicada en las coordenadas Lat° 52° 9'38.82"S; Long 73°16'8.72"O, hasta el punto localizado en la Península Muñoz Gamero, en las coordenadas Lat° 52°12'6.09"S; Long 73°16'52.07"O. Hacia el este, la delimitación se establece mediante una línea recta que une Cabo Grey (Lat° 52° 6'1.46"S; Long 73°13'42.11"O) con Punta Orellana (Lat° 52° 6'41.25"S; Long 73°13'31.53"O), ambos puntos ubicados en la boca oeste del Paso Morla Vicuña. Finalmente, el límite norte está definido por la línea recta que conecta un punto en la Península de las Montañas, correspondiente a las coordenadas Lat° 52° 5'2.16"S; Long 73°16'9.48"O, con un punto situado en la Península Roca, en las coordenadas Lat° 52° 5'10.16"S; Long 73°13'57.57"O.



La encargada del Programa Marea Roja de la Seremi de Salud, Paulina Solar, señaló que “se procede al cierre del sector Ancón Sin Salida y la entrada del Estero de las Montañas. Este cierre es producto de las muestras de estaciones de monitoreo del IFOP, que salieron con niveles de veneno paralizante por sobre lo que establece la normativa vigente como apto para consumo humano. Cabe mencionar que es solamente la entrada de este sector, el resto del Estero de las Montañas continúa abierto. Recordar que aunque se extraiga y el sector se encuentre abierto, es obligatorio realizar los análisis de laboratorio, que es la única forma de saber que el producto se encuentra apto para el consumo humano, y así proteger a la población y evitar intoxicaciones”.



El Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, señaló que la vigilancia de marea roja se mantiene de manera permanente en la región, a través de un monitoreo continuo de los sectores de extracción. Explicó que el comportamiento de este fenómeno natural es observado mediante los muestreos de borde costero realizados por la Autoridad Sanitaria, el análisis de productos extraídos por los propios pescadores, y las mediciones efectuadas en las estaciones de monitoreo del IFOP, ubicadas en distintos puntos de Magallanes. Asimismo, recalcó que este trabajo permite evaluar la evolución de los niveles de toxinas marinas y definir tanto los cierres como las reaperturas, según corresponda, priorizando siempre la protección de la salud pública y la prevención de intoxicaciones en la población.



Finalmente, la Autoridad Sanitaria reiteró el llamado a la comunidad a mantener una conducta de autocuidado, siguiendo las medidas preventivas, tales como comprar mariscos solo en locales autorizados, extraerlos únicamente desde áreas abiertas y exigir siempre el informe de análisis de los laboratorios de la SEREMI de Salud. Cabe destacar que el análisis de los mariscos es la única manera de confirmar si se encuentran aptos para su consumo, con lo que evitamos intoxicaciones y resguardamos la salud de la comunidad.





