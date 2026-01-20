Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO CARTELERA-ENE-22
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

20 de enero de 2026

SEREMI DE SALUD INFORMA CIERRE DE SECTORES ANCÓN SIN SALIDA Y ENTRADA DE ESTERO DE LAS MONTAÑAS POR PRESENCIA DE MAREA ROJA

​Última Esperanza

Cierre sector marea roja - 001

​La Seremi de Salud de Magallanes y de la Antártica Chilena informa el cierre para la extracción de mariscos del sector Ancón Sin Salida y entrada del Estero de las Montañas, en la Provincia de Última Esperanza, debido a la detección de veneno paralizante de los mariscos (VPM).

 
Mediante la resolución N°0078, la Autoridad Sanitaria prohíbe la extracción, transporte, procesamiento, tenencia, comercialización, distribución, venta y consumo de productos del mar susceptibles de presentar toxinas marinas, de los sectores antes mencionados, tales como cholga, chorito, almeja, piure, lapa, maucho, navajuela o huepo, picoroco, entre otros.

 
La medida rige para el sector comprendido dentro de los siguientes límites geográficos: En el oeste, el área se extiende desde Punta Earnest, ubicada en las coordenadas Lat° 52° 9'38.82"S; Long 73°16'8.72"O, hasta el punto localizado en la Península Muñoz Gamero, en las coordenadas Lat° 52°12'6.09"S; Long 73°16'52.07"O. Hacia el este, la delimitación se establece mediante una línea recta que une Cabo Grey (Lat° 52° 6'1.46"S; Long 73°13'42.11"O) con Punta Orellana (Lat° 52° 6'41.25"S; Long 73°13'31.53"O), ambos puntos ubicados en la boca oeste del Paso Morla Vicuña. Finalmente, el límite norte está definido por la línea recta que conecta un punto en la Península de las Montañas, correspondiente a las coordenadas Lat° 52° 5'2.16"S; Long 73°16'9.48"O, con un punto situado en la Península Roca, en las coordenadas Lat° 52° 5'10.16"S; Long 73°13'57.57"O.

 
La encargada del Programa Marea Roja de la Seremi de Salud, Paulina Solar, señaló que “se procede al cierre del sector Ancón Sin Salida y la entrada del Estero de las Montañas. Este cierre es producto de las muestras de estaciones de monitoreo del IFOP, que salieron con niveles de veneno paralizante por sobre lo que establece la normativa vigente como apto para consumo humano. Cabe mencionar que es solamente la entrada de este sector, el resto del Estero de las Montañas continúa abierto. Recordar que aunque se extraiga y el sector se encuentre abierto, es obligatorio realizar los análisis de laboratorio, que es la única forma de saber que el producto se encuentra apto para el consumo humano, y así proteger a la población y evitar intoxicaciones”.

 
El Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, señaló que la vigilancia de marea roja se mantiene de manera permanente en la región, a través de un monitoreo continuo de los sectores de extracción. Explicó que el comportamiento de este fenómeno natural es observado mediante los muestreos de borde costero realizados por la Autoridad Sanitaria, el análisis de productos extraídos por los propios pescadores, y las mediciones efectuadas en las estaciones de monitoreo del IFOP, ubicadas en distintos puntos de Magallanes. Asimismo, recalcó que este trabajo permite evaluar la evolución de los niveles de toxinas marinas y definir tanto los cierres como las reaperturas, según corresponda, priorizando siempre la protección de la salud pública y la prevención de intoxicaciones en la población.

 
Finalmente, la Autoridad Sanitaria reiteró el llamado a la comunidad a mantener una conducta de autocuidado, siguiendo las medidas preventivas, tales como comprar mariscos solo en locales autorizados, extraerlos únicamente desde áreas abiertas y exigir siempre el informe de análisis de los laboratorios de la SEREMI de Salud. Cabe destacar que el análisis de los mariscos es la única manera de confirmar si se encuentran aptos para su consumo, con lo que evitamos intoxicaciones y resguardamos la salud de la comunidad.


juzgadoletrasygarantiapuertonatales

TRIBUNAL DE PUERTO NATALES ORDENA A CORPORACIÓN MUNICIPAL PAGAR INDEMNIZACIÓN CONVENCIONAL A ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN TRAS TRASPASO A SLEP

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

A 200 AÑOS DEL TRATADO DE TANTAUCO: AUTORIDADES MAGALLÁNICAS INVITAN A CELEBRAR HISTÓRICA ANEXIÓN DE CHILOÉ A CHILE

Leer Más

​La existencia de los magallánicos y magallánicas, bien lo saben los locales, tiene que ver con el zarpe de la goleta Ancud, repleta de chilotes, desde la isla hacia el sector del fuerte Bulnes, donde finalmente se hizo la posesión efectiva del estrecho de Magallanes.

​La existencia de los magallánicos y magallánicas, bien lo saben los locales, tiene que ver con el zarpe de la goleta Ancud, repleta de chilotes, desde la isla hacia el sector del fuerte Bulnes, donde finalmente se hizo la posesión efectiva del estrecho de Magallanes.

anexionchiloeachile
nuestrospodcast
Cierre sector marea roja - 001

SEREMI DE SALUD INFORMA CIERRE DE SECTORES ANCÓN SIN SALIDA Y ENTRADA DE ESTERO DE LAS MONTAÑAS POR PRESENCIA DE MAREA ROJA

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Cierre sector marea roja - 001

SEREMI DE SALUD INFORMA CIERRE DE SECTORES ANCÓN SIN SALIDA Y ENTRADA DE ESTERO DE LAS MONTAÑAS POR PRESENCIA DE MAREA ROJA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO CARTELERA-ENE-22
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
karatenatales

CUATRO MEDALLAS PARA PUERTO NATALES EN EL XX ENCUENTRO NACIONAL DE KARATE SHOTOKAN JKA

AMIGO DE LA FAMILIA 18 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
dinero

CHILE SE UBICÓ ENTRE LOS PAÍSES CON MENOR INFLACIÓN EN AMÉRICA LATINA AL CERRAR 2025