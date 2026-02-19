MINVU Y EXPROPIADOS INICIARON LA COORDINACIÓN PARA LA ENTREGA MATERIAL DEL EX CLUB HÍPICO

En el marco del proceso de expropiación del ex Club Hípico de Punta Arenas, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia, junto al director (s) del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de Magallanes, Omar González Asenjo, encabezaron una visita técnica al terreno previo a su entrega material, autorizada por el tribunal competente.

La actividad contempló un recorrido completo por las aproximadamente 20 hectáreas del predio, incluyendo la inspección del perímetro, accesos, salidas e instalaciones existentes. El objetivo fue coordinar en terreno los aspectos operativos necesarios para concretar la entrega formal del inmueble durante la primera quincena de marzo.

El director (s) del SERVIU Magallanes explicó que “esta visita técnica nos permitió revisar detalladamente las instalaciones y el perímetro, y coordinar con los distintos actores involucrados la entrega de las llaves y la posesión material del terreno. El tribunal ya autorizó este procedimiento, por lo que en marzo se efectuará la entrega formal, se levantará el acta respectiva y el SERVIU quedará en posesión del inmueble”.

Durante la visita, las autoridades también sostuvieron conversaciones con los expropiados, con el fin de asegurar una transición ordenada y acordada en el marco de lo establecido por la ley. Asimismo, se revisaron los puntos críticos del recinto para definir un plan de acción que garantice que el proceso se realice de manera segura y eficiente.

Por su parte, el seremi de Vivienda y Urbanismo destacó el alcance urbano del proyecto. “Recorrer la totalidad del terreno nos permite dimensionar la importancia estratégica de este espacio para la ciudad. Estamos recuperando 20 hectáreas en un sector central de Punta Arenas para destinarlas a la comunidad, a través de un gran parque urbano con equipamiento, que será diseñado en conjunto con la ciudadanía y con equipos técnicos regionales y del nivel central”, señaló.

La recuperación del ex Club Hípico se enmarca en el Plan Ciudades Justas y el Plan de Emergencia Habitacional, instrumentos que permiten habilitar terrenos estratégicos para fines de áreas verdes, equipamiento y soluciones habitacionales. En este caso, el proyecto considera como eje principal la creación de un parque urbano de gran escala, incorporando además un componente acotado de viviendas tuteladas para personas mayores, bajo la modalidad de comodato.

Con la autorización judicial ya otorgada y el plan de entrega coordinado tras la visita técnica, el proceso de expropiación entra en su fase final previa a la toma de posesión material, paso indispensable para iniciar la etapa de planificación y diseño del futuro parque urbano que se proyecta como una nueva pieza urbana para Punta Arenas.

