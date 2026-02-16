Punta Arenas,
16 de febrero de 2026

VERÓNICA AGUILAR SE REINVENTA Y CUENTA SOBRE SU NUEVA ETAPA EN COMUNICACIONES

Buenos Días Región

Verónica Aguilar Martínez, ex concejal

La ex concejal y candidata a alcaldesa Verónica Aguilar Martínez fue invitada al programa Buenos Días Región, donde conversó sobre su regreso al mundo de las comunicaciones y su reciente participación como animadora en el Festival de la Esquila. Por segundo año consecutivo estuvo sobre el escenario del evento, que este año marcó récord de asistencia con más de 4.500 personas en la primera jornada y cerca de 7 mil en la segunda. Aguilar agradeció a la municipalidad, al alcalde y al equipo organizador por confiar nuevamente en ella, destacando además el trabajo del Team Chile de esquiladores magallánicos que representan a la región a nivel internacional.

En la animación compartió escenario con Óscar España, con quien no coincidía hace casi una década, calificando la experiencia como “muy bonita” y significativa en su retorno a estos espacios.

Además, anunció la reactivación de la Agencia Panorámica, emprendimiento que lidera junto a su esposo y que busca apoyar comunicacionalmente a pymes y pequeñas empresas. A ello se suma su participación en Radio Presidente Ibáñez, donde cada viernes, entre 11:30 y 13:00 horas, forma parte del programa “En los que saben dicen”, consolidando así una nueva etapa profesional ligada a los medios y la asesoría comunicacional.

Claudio Radonich

ALCALDE RADONICH EMPLAZA AL GORE POR FALTA DE INVERSIÓN VIAL

EXPORTACIONES DE MAGALLANES CRECEN 24,6% EN DICIEMBRE Y CIERRAN 2025 CON ALZA ACUMULADA DE 30,2%

​Las ventas regionales al exterior alcanzaron los US$123,2 millones en el último mes del año, impulsadas principalmente por el sector Industria y con China como principal destino.

DE MAGALLANES AL MUNDO: OBRAS DE 18 CREADORES LOCALES CRUZAN LAS FRONTERAS GRACIAS A LA FERIA ARTESANÍAS AUSTRALES

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

boba magallanes

PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE PUNTA ARENAS BUSCA APOYO EN COMPETENCIA DIGITAL NACIONAL

EOLO PRODUCCIONES LANZA "4444.ISO", NUEVA OBRA EXPERIMENTAL DEL ARTISTA MEDIAL 4N4TM4NTRA4M

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

foto para sitio polar

CARABINEROS DETUVO A CONDUCTOR TRASLADANDO A 15 TURISTAS BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL EN PUERTO NATALES