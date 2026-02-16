VERÓNICA AGUILAR SE REINVENTA Y CUENTA SOBRE SU NUEVA ETAPA EN COMUNICACIONES

La ex concejal y candidata a alcaldesa Verónica Aguilar Martínez fue invitada al programa Buenos Días Región, donde conversó sobre su regreso al mundo de las comunicaciones y su reciente participación como animadora en el Festival de la Esquila. Por segundo año consecutivo estuvo sobre el escenario del evento, que este año marcó récord de asistencia con más de 4.500 personas en la primera jornada y cerca de 7 mil en la segunda. Aguilar agradeció a la municipalidad, al alcalde y al equipo organizador por confiar nuevamente en ella, destacando además el trabajo del Team Chile de esquiladores magallánicos que representan a la región a nivel internacional.

En la animación compartió escenario con Óscar España, con quien no coincidía hace casi una década, calificando la experiencia como “muy bonita” y significativa en su retorno a estos espacios.

Además, anunció la reactivación de la Agencia Panorámica, emprendimiento que lidera junto a su esposo y que busca apoyar comunicacionalmente a pymes y pequeñas empresas. A ello se suma su participación en Radio Presidente Ibáñez, donde cada viernes, entre 11:30 y 13:00 horas, forma parte del programa “En los que saben dicen”, consolidando así una nueva etapa profesional ligada a los medios y la asesoría comunicacional.