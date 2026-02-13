GALERÍA PALACE DE PUNTA ARENAS CELEBRA SAN VALENTÍN CON ARTE LOCAL, MÚSICA EN VIVO Y PREMIOS EN PLENO CENTRO DE MAGALLANES

La Galería Palace, ubicada en el tradicional Barrio Patrimonial de Punta Arenas, celebrará este 13 y 14 de febrero una jornada especial de San Valentín con música en vivo, diseño local, arte magallánico y premios para la comunidad. La iniciativa, impulsada por la Agrupación de Locatarios Galería Gran Palace, busca revitalizar el centro y reforzar el vínculo con la identidad cultural de la región de Magallanes.

En el edificio histórico, seis ilustradores magallánicos compartirán su trabajo durante ambas jornadas, generando un espacio de encuentro directo con el público. El sábado 14, además, se presentará el saxofonista Danilo Muñoz, mientras que la animadora y cantante Carol Lucero se sumará a la programación, aportando al ambiente festivo pensado para parejas, familias y amigos que recorran el lugar.

El presidente de la agrupación, Cristián Morales, explicó que la actividad apunta a darle un sentido comunitario a la fecha. “Queremos que la Galería Palace vuelva a sentirse como lo que siempre ha sido, un lugar de encuentro, de memoria y de futuro. San Valentín es la excusa perfecta para abrir las puertas con alegría”, señaló, destacando el valor del comercio local en Punta Arenas.

Durante la celebración habrá promociones, ofertas y sorpresas en los distintos locales, además de 11 premios que se entregarán a quienes participen presencialmente y a través de la cuenta @galeriapalacepuq.