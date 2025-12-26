Punta Arenas,
26 de diciembre de 2025

RECONOCIDO TRIBUTO A FREDDY MERCURY SE PRESENTA ESTE VIERNES EN DREAMS PUNTA ARENAS

​​Este viernes desde pasadas las 23:00 horas el escenario del Restobar Lucky 7 de Dreams Punta Arenas se llenará de ritmo con la presencia de Mauricio Torres quien hará gala de todo su talento, histrionismo y calidad vocal para personificar a Freddy Mercury.

FOTO TRI QUEEN MAURICIO TORRES (1)

“Será un show con los grandes éxitos de Queen y una que otra sorpresa con temas más desconocidos que los más fanáticos de la banda deben haber oído”, señaló el cantante.


Historia

 
En conversación con este medio, Mauricio Torres comentó que sus inicios tributando a Freddy Mercury se remontan al año 1992, cuando estaba en el colegio, pero la decisión de hacerlo de manera profesional la tomó tras participar en el programa “”, en 2011.

 
Hoy, a sus 47 años, Torres ha realizado más de mil shows y se ha presentado en más de 200 ciudades de Chile. También ha incursionado en países como Argentina, Paraguay, Bolivia, Suiza, España e Inglaterra, logrando impresionar a los mismísimos Brian May y Roger Taylor (guitarrista y baterista de Queen respectivamente). “Soy feliz con lo que he logrado. Tengo el honor de haber sido premiado como tributo a Freddy Mercury por su hermana, Kashmira Cooke, el 2016 en Suiza”.

 
Sin duda una oportunidad de oro para quienes deseen repasar la carrera de Mercury al son de temas como “Don´t Stop Me Now”; “WeWill Rock You”; “We Are The Champions”; “Bohemian Rhapsody” y “I Want To Break Free”, entre otros clásicos inmortales.

 
Al show se accede gratis con la entrada al casino cuyo importe total es en beneficio fiscal.





BALANCE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (3)

MUNICIPIO ENTREGA BALANCE DE SEGURIDAD PÚBLICA TRAS JORNADA NAVIDEÑA

MUNICIPIO ENTREGA BALANCE DE SEGURIDAD PÚBLICA TRAS JORNADA NAVIDEÑA

​Daños al espacio público, riñas y conducción bajo alcohol marcaron el centro de la ciudad.

gendarmeriaSRJ

SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL Y GENDARMERÍA RATIFICAN TRABAJO CONJUNTO PARA EL 2026

Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

RECONOCIDO TRIBUTO A FREDDY MERCURY SE PRESENTA ESTE VIERNES EN DREAMS PUNTA ARENAS

Escuadra 1978 3

LIBRO “1978: MEMORIAS CON HISTORIA DE PROTAGONISTAS EN LA SOBERANÍA AUSTRAL” ES COMENTADO EN ESPAÑA

mistralibropatagonia

GABRIELA MISTRAL Y SU AVENTURA EN LA PATAGONIA: EL LIBRO QUE REVELA EL LADO MENOS CONOCIDO DE LA POETA

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS