RECONOCIDO TRIBUTO A FREDDY MERCURY SE PRESENTA ESTE VIERNES EN DREAMS PUNTA ARENAS

“Será un show con los grandes éxitos de Queen y una que otra sorpresa con temas más desconocidos que los más fanáticos de la banda deben haber oído”, señaló el cantante.



Historia



En conversación con este medio, Mauricio Torres comentó que sus inicios tributando a Freddy Mercury se remontan al año 1992, cuando estaba en el colegio, pero la decisión de hacerlo de manera profesional la tomó tras participar en el programa “”, en 2011.



Hoy, a sus 47 años, Torres ha realizado más de mil shows y se ha presentado en más de 200 ciudades de Chile. También ha incursionado en países como Argentina, Paraguay, Bolivia, Suiza, España e Inglaterra, logrando impresionar a los mismísimos Brian May y Roger Taylor (guitarrista y baterista de Queen respectivamente). “Soy feliz con lo que he logrado. Tengo el honor de haber sido premiado como tributo a Freddy Mercury por su hermana, Kashmira Cooke, el 2016 en Suiza”.



Sin duda una oportunidad de oro para quienes deseen repasar la carrera de Mercury al son de temas como “Don´t Stop Me Now”; “WeWill Rock You”; “We Are The Champions”; “Bohemian Rhapsody” y “I Want To Break Free”, entre otros clásicos inmortales.



Al show se accede gratis con la entrada al casino cuyo importe total es en beneficio fiscal.











