Punta Arenas,
30 de enero de 2026

CARABINEROS ENTREGA RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA UN VERANO MÁS SEGURO EN PUNTA ARENAS

Buenos días región.

coronelgonzalo

En el marco de la temporada estival, el Coronel Gonzalo Larenas Arias, Prefecto de la Prefectura Magallanes, conversó esta mañana con la ciudadanía a través del programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que entregó una serie de recomendaciones orientadas a reforzar la seguridad de las familias y personas que viajan durante este verano.

La autoridad policial enfatizó la importancia de adoptar medidas preventivas antes de salir de la ciudad, como asegurar adecuadamente los domicilios, informar a personas de confianza sobre los viajes y evitar la difusión de ausencias prolongadas en redes sociales. Asimismo, hizo un llamado a planificar los desplazamientos con anticipación, revisar el estado mecánico de los vehículos y respetar las normas del tránsito, especialmente en rutas de alto flujo turístico.

En relación con quienes se trasladan a otras ciudades, el Coronel Larenas destacó la necesidad de mantener conductas de autocuidado, resguardar documentos y pertenencias personales, y estar atentos a entornos desconocidos, reforzando así la prevención de delitos asociados a descuidos propios de esta época.

Finalmente, el Prefecto de Magallanes abordó la seguridad dentro de la ciudad durante el verano, señalando que Carabineros mantiene servicios preventivos reforzados, pero recalcó que la colaboración de la comunidad es clave para disminuir situaciones de riesgo, promoviendo la denuncia oportuna y el compromiso con una convivencia segura durante la temporada estival.



CONDUCTOR EBRIO CHOCA CONTRA LOCAL COMERCIAL EN PUNTA ARENAS

COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL APROBÓ PRIMER PARQUE EÓLICO DE MAGALLANES

Leer Más

​Destinado a la industria del Hidrógeno Verde

​Destinado a la industria del Hidrógeno Verde

coevahif
CONDUCTOR EBRIO CHOCA CONTRA LOCAL COMERCIAL EN PUNTA ARENAS

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CARABINEROS ENTREGA RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA UN VERANO MÁS SEGURO EN PUNTA ARENAS

portalpacientes

YA ESTÁ DISPONIBLE EL PORTAL DE PACIENTES DEL HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES

CAMPAÑA VERANO TNE 2

AUTORIDADES LLAMAN A NUEVOS ESTUDIANTES SUPERIORES A OBTENER SU TARJETA NACIONAL ESTUDIANTIL ANTICIPADAMENTE