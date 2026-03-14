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14 de marzo de 2026

ESTUDIO ADVIERTE QUE LA SEPSIS PODRÍA SER LA TERCERA CAUSA DE MUERTE EN CHILE

​Investigación de la Universidad Santo Tomás revela que la incidencia de esta condición estaría subestimada en cerca de un 80% y su mortalidad en alrededor de un 30%.

sepsis

Un estudio desarrollado por el Centro de Investigación e Innovación en la Prevención y Cuidados de la Salud (+Salud) de la Universidad Santo Tomás advirtió que la sepsis podría posicionarse como la tercera causa de muerte en Chile. La investigación señala que la incidencia de esta condición estaría subestimada en cerca de un 80% y su mortalidad en aproximadamente un 30%, lo que evidencia un problema de salud pública mayor al que se creía hasta ahora.

El estudio, liderado por el investigador Sebastián Gatica, analizó registros oficiales del sistema de salud chileno y fue publicado recientemente en la revista científica internacional Frontiers in Medicine. Según los resultados, desde 2015 la sepsis se mantiene como la tercera causa de muerte en el país, solo superada por las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, además de ser la principal causa de hospitalización.

La sepsis corresponde a una respuesta extrema del organismo frente a una infección. De acuerdo con el Dr. Gatica, no se trata de una infección común, sino de una reacción desregulada del cuerpo que puede comprometer múltiples órganos vitales. En los casos más graves puede provocar fallas en órganos como el hígado, los riñones o el cerebro, aumentando significativamente el riesgo de muerte.

Entre los grupos con mayor riesgo se encuentran personas con compromiso inmunológico —como pacientes oncológicos, trasplantados o inmunodeprimidos— además de quienes padecen enfermedades renales o hepáticas crónicas. También presentan mayor vulnerabilidad los adultos mayores de 65 años y los menores de un año.

Uno de los hallazgos centrales del estudio es que gran parte de las cifras utilizadas para dimensionar el problema en Chile se basaban en estimaciones internacionales. Al contrastarlas con datos nacionales, el equipo investigador detectó una subestimación cercana al 80% en la incidencia y del 30% en la mortalidad asociada a esta condición.

La investigación también identificó diferencias relevantes a nivel territorial. Según los resultados, la carga de sepsis sería particularmente alta en comunas como Navidad, María Elena y La Higuera, lo que evidencia la importancia de analizar los datos a escala local para orientar mejor las políticas públicas.

A partir de estos resultados, los investigadores plantean la necesidad de avanzar en estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento más focalizadas. Identificar con precisión dónde se concentra el problema permitiría optimizar recursos, apoyar decisiones sanitarias con herramientas estadísticas y de inteligencia artificial, y reducir muertes evitables asociadas a esta grave condición.

Fuente: Bío Bío


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